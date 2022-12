Un utilisateur de Reddit s’est attiré les foudres des internautes après avoir partagé son histoire. Il raconte comment il a confronté le passager assis derrière lui, qui faisait plus de 2 mètres et qui lui demandait de ne pas baisser son siège.

Un voyage, quelque soit le mode de transport, est toujours rempli d’imprévus, même si on le prépare au mieux. Et c’est encore plus vrai en avion, où l’espace confort est assez réduit pour chacun, surtout en classe éco.

En effet, rien ne nous dit si l’avion aura des problèmes et surtout si les voisins que l’on aura pendant le vol n’affecteront pas le trajet.

C’est ce qu’a expérimenté l’utilisateur de Reddit « Itchy-Smell8152 », ou plutôt son voisin assis derrière lui. Ce dernier reçu une leçon de morale dont il se serait bien passé.

Notre internaute explique avoir voyagé sur un vol court d’une heure et demie entre deux grandes villes européennes. L’avion possédait des rangées de trois sièges, donc il y avait des places côté fenêtre, côté couloir et au milieu. Il choisit un siège côté fenêtre.

Mesurant 1,55 mètre, il voit son voisin devant lui baisser son siège, ce qui ne le dérange guère et il imite alors le geste.

Il reproche à un passager de 2 mètres d’être égoïste

Seulement voilà, son geste va gêner la personne assise derrière lui sur le siège du milieu. En effet, celle-ci mesure plus de deux mètres et donc le siège baissée appuie sur ses jambes. Il lui demande alors de ne pas incliner son siège. Ce qui peut se comprendre. Le confort des uns ne doit pas empiéter sur celui des autres.

Entouré de deux personnes à ses côtés, le géant prend de la place évidemment. Notre utilisateur lui fait donc remarquer que ce passager empêche 5 personnes autour de lui d'avoir assez d’espace à cause de sa taille.

« Je lui ai dit aucun problème, je ne vais pas le baisser mais la prochaine fois, tu peux choisir un siège différent pour ne pas gêner cinq autres personnes » explique-t-il.



Le grand monsieur lui répond alors que généralement, c’est ce qu’il fait mais pour ce vol, il n’a pas eu ce luxe et qu’il n’a pas forcément les 20 euros supplémentaires à mettre pour avoir un siège avec plus d’espace.

S’ensuivent les reproches d’être égoïste entre l’un et l’autre : « Je ne suis pas égoïste, ça me va d’avoir moins d’espace pour que tu sois plus confortable. Je dis que tu l’es car tu ne prends pas la responsabilité de t’offrir un plus grand espace, ce qui affecte celui des autres ».

Il poursuit : « Il m’a remercié pour mon opinion, avec sarcasme, et je lui ai répondu ironiquement que c’était dans son meilleur intérêt. On a échangé des faux sourires ».

Sur Reddit, le témoignage de l’internaute a suscité de vives réactions à son encontre. Les autres internautes lui reprochent notamment d’avoir été trop donneur de leçons, d’avoir jugé l’autre sans connaître le contexte dans lequel il avait réservé son billet.

D’autres pointent du doigt les compagnies aériennes qui conçoivent des avions avec des sièges qui offrent peu d’espace.

Et vous qu’en pensez-vous ?