Le créateur de “Breaking Bad” a récemment dévoilé sa toute nouvelle série, et cette dernière a conquis les fans avec un seul épisode.

Vous cherchez une nouvelle série à regarder et vous avez particulièrement aimé “Breaking Bad” ? Bonne nouvelle ! Vince Gilligan, le créateur de “Breaking Bad”, a sorti sa toute nouvelle série intitulée “Pluribus”. L’histoire suit le parcours d’une femme, incarnée par Rhea Seehorm, qui est “la personne la plus malheureuse du monde”. Mais comme l’explique Allo Ciné, elle est aussi “la seule capable de sauver l’humanité… du bonheur”.

Crédit photo : Pluribus

Bien que son synopsis soit assez flou, cette série bat déjà tous les records puisqu’elle possède l’excellent score de 100% sur le site spécialisé Rotten Tomatoes.

Un lien avec “Breaking Bad” ?

Selon les rumeurs lancées par les fans, cette nouvelle série pourrait même avoir un lien avec “Breaking Bad”, d’après des petits détails retrouvés dans le programme. En effet, l’histoire se déroule à Albuquerque et le quartier de l’héroïne ressemble beaucoup à celuide Hank Schrader. Cependant, selon Vince Gilligan, il n’existe aucun lien réel entre les deux histoires.

“Les gens vont se demander : “Pourquoi Albuquerque ? Il doit y avoir une signification cachée !” La réponse simple et ennuyeuse à cette question, c’est que j’adore mon équipe et qu’ils vivent tous à Albuquerque. Alors que je me suis dit qu’il fallait tourner à Albuquerque parce que je les connais, je les aime, je veux qu’ils gardent leur emploi, je veux qu’ils continuent à faire le bon travail auquel je suis habitué”, a expliqué Vince Gilligan à LADbible.

Crédit photo : Pluribus

Un immense succès

Dans tous les cas, les fans sont unanimes sur la qualité de cette nouvelle série, notamment sur le premier épisode.

“C’est le meilleur épisode pilote que j’aie jamais vu, peut-être même de toute l’histoire de la série”, “Je suis tellement content de voir que les gens s’accordent à dire que l’épisode pilote de Pluribus était l’un des meilleurs qu’ils aient vu, car quand j’ai dit ça il y a un mois, on m’a accusé de surmédiatiser la série, mais je n’ai pas menti”, ont commenté les internautes.

“Pluribus” est disponible en streaming sur Apple TV+. Une suite est déjà en préparation puisque cette série a été renouvelée pour une deuxième saison avant même la diffusion du premier épisode. Un nouveau programme à ne pas manquer.