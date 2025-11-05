L'interprète de Walter White Jr. dans « Breaking Bad » cash sur son salaire surprenant dans la série

L’acteur RJ Mitte s’est livré sur le salaire surprenant qu’il a perçu alors qu’il interprétait Walter White Jr. dans Breaking Bad.

Une série qui lui a apporté la notoriété

Breaking Bad a officiellement pris fin il y a douze ans déjà. En cinq saisons, la série portée par Bryan Cranston a su s’imposer comme l’un des programmes télé les plus populaires et appréciés au monde. La série a également permis de faire connaître au monde entier Aaron Paul qui depuis, poursuit une carrière fructueuse à Hollywood.

Pour l'acteur RJ Mitte, qui interprète Walter Jr., l’après Breaking Bad fut plus difficile et ce, pour une raison précise. L’acteur était adolescent lorsqu’il a obtenu le rôle. C’est grâce à ses revenus qu’il pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, il vient de révéler le salaire surprenant qu'il avait perçu pour Breaking Bad.

Un après « Breaking Bad » compliqué pour RJ Mitte

Crédit photo : AMC

C’est la confession qu’a fait RJ Mitte dans le podcast The Iced Coffee Hour. Toutefois, il a précisé que Breaking Bad avait « grandement changé sa vie. » En 2015 déjà, il avait déclaré au Daily Telegraph que la série « ne l'avait même pas rendu millionnaire. »

En évoquant ce sujet dans le podcast, l’acteur a expliqué que gagner plus d’argent « signifie plus de factures. » Pire, il aurait payé plus d'impôts que ce qu'il avait gagné grâce à Breaking Bad :

« J'avais une équipe, une grande équipe à un moment donné, et je voyageais à travers le monde pour faire des choses, donc je payais surtout pour maintenir ma carrière à flot », a-t-il précisé.

Crédit photo : The Iced Coffee Hour/ Youtube

Cependant, comme beaucoup de jeunes acteurs, RJ Mitte a été livré à lui-même dans cette industrie. S’il a eu la chance d’échapper aux substances, il s’est en revanche fait arnaquer par sa gestionnaire de fonds.

« Je faisais un chèque pour payer mes impôts, mais au lieu de l'utiliser, elle m'envoyait une fausse déclaration et prenait l'argent. Au final, c'est ma négligence qui est en cause. Quoi qu'il en soit, le fisc ne se soucie pas vraiment de vous. Ce qui compte pour lui, c'est que vous payiez vos impôts », a-t-il constaté avec regret.

Il a donc fallu dix ans à RJ Mitte pour payer toutes ses dettes. Aujourd’hui, l’acteur enchaîne les apparitions dans de modestes films.