N°1 dans le monde, la série «Adolescence» va être diffusée dans les collèges et les lycées

Numéro 1 dans le monde depuis sa sortie, la série “Adolescence” connaît un immense succès, à tel point qu’elle va être diffusée dans les écoles.

Vous en avez sans doute entendu parler. Le 13 mars 2025, Netflix a dévoilé une toute nouvelle série : “Adolescence”. Depuis sa sortie, ce programme est numéro 1 partout dans le monde et plus de 66,3 millions de personnes ont vu la série dans les deux semaines suivant sa sortie.

“Adolescence” est une mini-série de quatre épisodes tournés en plan-séquence. On suit l’histoire de Jamie, un adolescent de 13 ans arrêté par la police pour avoir poignardé à mort l’une de ses camarades. Au fil des épisodes, on suit les interrogatoires au poste de police, l’entretien de Jamie avec sa psychologue ainsi que les répercussions de son arrestation sur sa famille. Cette histoire repose sur un terrible fait divers qui a inspiré la série.

Crédit photo : Netflix

Si cette série connaît un si grand succès, c’est parce qu’elle aborde des sujets importants comme le danger d’internet pour les adolescents, l’importance de les protéger des réseaux sociaux et l’impuissance des parents face à ce phénomène.

Après avoir conquis les spectacteurs, la série va être diffusée dans les collèges et les lycées du Royaume-Uni.

“C’est une initiative importante pour encourager le plus grand nombre possible d’élèves à regarder ce programme. Cette série met en lumière un problème de société lié à de multiples facteurs, face auquel beaucoup de gens ne savent pas comment réagir. Nous voulons susciter le débat et tenter d’empêcher que les jeunes garçons soient entraînés dans un tourbillon de haine et de mysoginie”, a affirmé Keir Starmer, le premier ministre britannique, d’après des propos relayés par Le Devoir.