Ralph Fiennes a-t-il dévoilé par erreur l'interprète de Voldemort dans la série Harry Potter ? Les fans sont conquis

Les fans de Harry Potter attendent encore le nom de celui qui interprétera Voldemort dans la série HBO. Ralph Fiennes vient peut-être de vendre la mèche sans le vouloir.

Harry Potter la série, un casting qui se dessine peu à peu

Warner Bros. et HBO gardent encore jalousement les détails concernant la série Harry Potter. Dès l’annonce de cette adaptation en 2023, la chaîne faisait part de son ambition que chaque saison soit « fidèle aux livres originaux et de faire découvrir Harry Potter et ses incroyables aventures à un nouveau public à travers le monde. »

L’année dernière, les trois acteurs principaux ont enfin été dévoilés. Avant cela, HBO avait dévoilé les noms des interprètes de Quirrel, Rusard, Hagrid, Dumbledore, McGonagall et Rogue, non sans créer une polémique sur le choix de ce dernier.

Mais la question que de nombreux fans se posent est : qui pour interpréter Voldemort ? Une folle rumeur datant de septembre dernier annonçait une femme dans le rôle. Sauf que les propos de Ralph Fiennes, l’interprète original de Voldemort, viennent relancer les spéculations.

Ralph Fiennes dévoile son choix pour jouer Voldemort

Crédit photo : Warner Bros.

Lors d’un événement sur tapis rouge, un journaliste a demandé à Ralph Fiennes qui il aimerait voir lui succéder. Et la réponse du comédien britannique était toute trouvée :

« On m'a dit que les rôles étaient déjà attribués, non ? J'ai déjà dit que je trouvais Cillian Murphy excellent. Un très, très bon choix. Je crois que le casting est terminé, non ? Je ne sais pas, je croyais que oui », a-t-il supposé.

Il n’en fallait pas plus pour que les fans de Harry Potter croient que Ralph Fiennes ait dévoilé par mégarde le nom de l’heureux élu. Cillian Murphy est le choix préféré des fans, qui rêvent de le voir endosser le rôle. Dès lors, les propos de Ralph Fiennes en ont réjoui plus d’un : « Si c'est vraiment vrai, j'en serais ravi » ; « Ça ne me dérangerait pas du tout » ; « C’est le meilleur choix », écrivent des internautes sur X.

Crédit photo : Universal Pictures

Ralph Fiennes a déjà exprimé son envie de voir la star de Peaky Blinders en Voldemort. En 2024, il déclarait dans l’émission Watch What Happens Live « Cillian est un acteur fantastique. C'est une excellente suggestion. Je serais tout à fait pour Cillian. Oui. »

Cependant, le principal intéressé ne semble pas au courant de cette rumeur. Selon lui, il sera très dur de succéder à Ralph Fiennes dans le rôle. En plus, Warner Bros. n’a fait aucun communiqué sur le sujet. Le reste du casting devrait s’étoffer dans l’année car on attend la première saison de Harry Potter courant 2027.