Ces nouvelles photos de Tom Felton dans la pièce “Harry Potter et l'Enfant Maudit” sont aussi magiques que touchantes

Tom Felton a accepté de rejoindre le casting de la pièce de théâtre “Harry Potter et l’Enfant Maudit”, actuellement jouée à Broadway. Découvrez les premières images de ce retour tant attendu.

“Harry Potter” est une saga qui connaît de nombreuses adaptations. Alors que les premières images du tournage de la série ont été dévoilées, une pièce de théâtre sur les aventures du fils de Harry Potter connaît également un grand succès. Il s’agit d’une adaptation de la pièce “Harry Potter et l’Enfant Maudit”, écrite par Jack Thorne avec l’aide de J.K. Rowling.

Crédit photo : Matthew Murphy / People

L’histoire de la pièce se passe 19 ans après les événements des Reliques de la Mort et suit le parcours de la nouvelle génération de sorciers à Poudlard. Cette pièce de théâtre unique est jouée à Broadway jusqu’au 10 mai 2026, et un acteur phare a intégré le casting.

Des photos de Tom Felton

Il s’agit de Tom Felton, qui a décidé de reprendre son rôle de Drago Malefoy. L’acteur a rejoint la production le 11 novembre dernier et a reçu une ovation dès son entrée sur scène. Il est apparu ému aux larmes lors du final de la pièce.

Crédit photo : Matthew Murphy / People

Plus récemment, des photos de l’acteur ont été dévoilées par People. Sur les images, on peut voir Tom Felton vêtu d’une robe de sorcier, une baguette magique à la main, avec ses célèbres cheveux blonds. Il se trouve aux côtés d’Aidan Close, qui incarne son fils, Scorpius Malefoy.

“J’ai l’impression de rêver. Je ne m’étais jamais imaginé retrouver les cheveux blonds et reprendre ce rôle. Maintenant, Drago est père, il a un fils. Alors oui, c’est un personnage familier mais dans un contexte totalement nouveau. J’ai hâte de l’explorer”, a déclaré Tom Felton à People.

Un succès mondial

Côté casting, John Skelly joue Harry Potter, Trish Lindstrom se met dans la peau de Ginny et Emmet Smith incarne Albus Potter, leur fils.

Crédit photo : Matthew Murphy / People

Cette pièce de théâtre va être jouée dans le monde entier. Des productions sont actuellement en cours à Londres, Hambourg et Tokyo et une tournée américaine est d’ores et déjà prévue. Une nouvelle production devrait également avoir lieu aux Pays-Bas en 2026.