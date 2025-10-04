Netflix ajoute cette série psychologique notée 100% et elle va rendre fous les spectateurs

Netflix a dévoilé une nouvelle série qui connaît un immense succès et conquis les spectateurs, séduits par l’univers captivant du programme.

Qu’allez-vous regarder ce week-end sur Netflix ? En ce moment, de nombreux programmes font sensation sur la plateforme. C’est par exemple le cas de la série “House of Guinness”, par les créateurs de “Peaky Blinders”, qui cumule déjà plus de 35 millions d’heures visionnées sur Netflix, ou du thriller “Indociles”, une série captivante qui fascine les spectateurs.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau programme à regarder, voici une série psychologique notée 100% sur Netflix, qui a reçu de nombreuses critiques élogieuses.

Crédit photo : Netflix

Une série policière unique

Il s’agit de “Dark Winds”, un drame policier et un thriller psychologique qui se déroule en Amérique, dans la nation Navajo. Zahn McClarnon incarne un détective de police qui va enquêter sur une série de meurtres horribles. Pour information, 95% des acteurs de la série sont des autochtones de la nation Navajo.

Crédit photo : Netflix

Les spectateurs qui ont vu cette nouvelle série sont unanimes : ils sont adorés.

“Dark Winds peut sembler similaire à d’autres séries policières, mais c’est bien plus que cela. Avec des personnages bien écrits et bien définis, ainsi qu’une histoire revigorante et bien ficelée, il sera difficile d’attendre une semaine pour la sortie de chaque épisode”, “Captivant, magnifiquement filmé et propulsé par de superbes performances, Dark Winds est un très bon spectacle”, “C’est l’une des meilleures séries que j’ai vu depuis un moment”, “J’ai adoré les deux premières saisons de Dark Winds. C’est palpitant, avec des mystères résolus à chaque saison”, ont commenté les spectateurs, selon Lad Bible.

Pour le moment, les trois saisons de “Dark Winds” sont disponibles dans de nombreux pays, mais pas en France. Mais avec un si grand succès, nul doute qu’elle devrait bientôt franchir les frontières.