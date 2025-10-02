Cette série addictive par les créateurs de Peaky Blinders cumule déjà plus de 35 millions d'heures visionnées sur Netflix

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle série addictive : on a trouvé ce qu’il vous faut sur Netflix.

Après les récents succès des sériés Indociles avec Toni Colette, de la dernière saison de Black Mirror ou encore d'une autre série dystopique, El Refugio Atomico, la plateforme de streaming a ajouté à son catalogue de contenus une nouveauté.

Crédit : Netflix

Netflix dévoile sa nouvelle série historique

“On en veut encore”, ce sont les mots qu’écrivent des internautes qui se sont voués d'une passion pour une nouvelle série : House of Guinness. Réalisée par les créateurs du show déjà culte Peaky Blinders, cette série récolte tous les suffrages. Sur Google, les critiques sont dithyrambiques. Ainsi, on peut lire :

“Vraiment très chouette... contexte d'avancée sociale à des fins politiques, les jeux des grandes familles du 19e... Les décors sont vraiment incroyables” ou encore “Fantastique ! la musique d'aujourd'hui sur le passé, c'est un vrai plus, les acteurs sont à leurs places, excellent casting, images magnifiques. Excellent réalisateur et monteur. On en veut beaucoup plus comme House of Guinness” ou encore “D’entrée, en un quart d’heure, je savais que la série me plairait.”

Vous l’aurez compris, c’est un sans-faute pour cette nouveauté Netflix sortie le 25 septembre 2025.

Seulement trois jours après sa sortie, le show cumulait déjà plus de 35,7 millions d'heures de visionnage. D’ailleurs, selon le site d’analyse d’audience Rotten Tomatoes, la série a reçu une note de 89 % de la part des critiques. Mais alors, de quoi parle cette série ?

Une série historique a l'intrigue captivante

House of Guinness raconte l’histoire de la famille irlandaise à l'origine de la marque de bière Guinness au XIXe siècle. À la mort de Benjamin Guinness, son testament confie l'empire brassicole à deux de ses fils, Edward et Arthur, excluant les deux autres héritiers. Vous vous en doutez, cette décision fait des ravages et une guerre d’ego débute. Si vous aimez les séries historiques comme Downton Abbey, ce show devrait vous plaire.

Pour l’instant, une saison 2 n’a pas encore été confirmée par Netflix, mais Steven Knight, créateur de la série, déjà imagine une suite : “On a toujours l'ambition d'aller jusqu'au bout… mais on verra bien” a-t-il confié à RadioTimes.com. À suivre donc…

Crédit : Netflix