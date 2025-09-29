« J'ai été totalement captivé » : cette nouvelle série Netflix étrange fascine les spectateurs qui la dévorent en une soirée

Cette série est sortie dans la plus grande discrétion mais s’est rapidement fait un nom sur Netflix où les spectateurs l’ont dévorée en une soirée seulement ! Découvrez de laquelle il s'agit.

Ces derniers jours, Netflix a mis le paquet sur ses sorties séries. On retrouve ainsi cette série phénomène sud-coréenne, adorée des spectateurs, qui se classe déjà numéro 1 de la plateforme depuis sa mise en ligne le 25 septembre.

Ce même jour est sortie une mini-série rapidement adoptée par les abonnés Netflix. Elle s’est de suite classée numéro 7 du Top 10 Netflix tout en récoltant l’honorable score de 76% sur Rotten Tomatoes. Même les critiques sont emballées. Nombre d’entre elles, chez nos confrères anglophones, lui ont attribué la note de 4 sur 5.

Crédit photo : Netflix

Vous en avez peut-être entendu parler, il s’agit de Indociles (Wayward en VO). Ce thriller mystérieux est porté par Toni Collette (Hérédité) et Mae Martin, créateur non-binaire de la série. « Un policier local soupçonne l'école pour ados en difficulté de la ville, et sa fondatrice au charisme troublant, de cacher un sombre secret », indique le résumé de Netflix.

Une série pleine de mystère qui fascine les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Les huits épisodes de Indociles n’ont pas fait long-feu devant l’impatience des spectateurs. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle et montre leur intérêt pour le thriller. En une soirée seulement, les spectateurs Netflix ont dévoré Indociles, comme on peut le lire sur Reddit :

« J'ai été totalement captivé et j'ai tout regardé en une soirée. Waouh ! » ; « Je l'ai regardé en entier aujourd'hui. 8/10 mieux que tout ce que j'ai vu récemment » ; « J'ai tout regardé ce matin. Ne vous inquiétez pas, je ne gâcherai rien. Mais ça m’a réjoui » ; « J’ai plutôt bien aimé, mais le dernier épisode avait beaucoup trop d’informations à mon goût. »

La performance de Toni Collette en gourou fait beaucoup parler. The Guardian qualifie même sa prestation d’« absolument magnifique ». Même si le dernier épisode en a déçu certains, les spectateurs restent cependant satisfaits de Indociles.

Si vous aimez les histoires pleines de mystère, pourquoi ne pas essayer ce thriller recommandé par Stephen King, également sur Netflix ? Ou bien cette comédie très populaire outre-Atlantique, histoire de changer d’ambiance.