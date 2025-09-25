Ce film numéro 2 sur Netflix tiré d'un célèbre roman de fantasy ravit les spectateurs

Vous cherchez un nouveau film à regarder sur Netflix ? L’un d’eux, adapté d’une série de romans fantasy, devrait vous plaire puisqu’il a déjà conquis de nombreux spectateurs.

Sur Netflix, vous avez beaucoup de choix si vous voulez regarder un film. En ce moment, ne manquez pas “The Thursday Murder Club”, un film sous forme d’une enquête policière qui fait un carton sur la plateforme de streaming, et pour cause : les fans demandent déjà une suite !

Si vous voulez vous faire peur à l’approche d’Halloween, vous pouvez également regarder “Abigail”, un film d’horreur qui connaît un grand succès et terrorise les spectateurs. Si vous aimez la fantasy, un nouveau long-métrage vient de sortir sur Netflix et devrait vous plaire. En effet, il est le 2ème film le plus vu en France sur Netflix et ravit les amateurs de films fantastiques.

Plongez dans l’univers de la fantasy

Intitulé “Le Septième Fils”, ce film est adapté d’une série de romans de fantasy de Joseph Delaney, qui a écrit “L’Epouvanteur”. L’histoire retrace le parcours du chevalier Maître Gregory, un épouvanteur, qui doit trouver un apprenti pour lui succéder. Il choisit Tom Ward, le septième fils d’un septième fils, pour l’aider à se venger de la sorcière Mère Malkin, qui s’est échappée de prison.

Peu de temps après sa sortie sur Netflix, ce film a conquis les spectateurs.

“J’ai vraiment apprécié ce film, les effets spéciaux sont présents et les acteurs sont très bons”, “Terrible, j’ai adoré ! Un film fantastique de bons effets spéciaux”, “Tout est bon : les acteurs, l’histoire, les paysages et l’image. N’hésitez pas à voir ce film, le spectacle est assuré”, “Super film, bravo au réalisateur et aux acteurs, vivement la suite”, ont partagé les internautes sur AlloCiné.

Comme nous l'apprend Télé-Loisirs, ce film est sorti depuis plus de dix ans au cinéma mais a été un véritable échec au box-office. Pourtant, on y retrouve un beau casting composé de Julianne Moore, Jeff Bridges, Alicia Vikander et Kit Harington. Si ce film n’a pas eu son succès escompté au cinéma, il a désormais une seconde vie sur Netflix et semble ravir les abonnés.