À peine sortie, cette série Netflix est déjà numéro 1 et les spectateurs l'adorent

Image tirée de la série « Alice in Borderland »

La nouvelle saison de cette série nipponne très attendue débarque enfin sur Netflix, et celle-ci s’impose déjà comme un phénomène mondial.

Les abonnés Netflix sont gâtés ces derniers jours avec « Le Murder Club du jeudi », « Le Refuge Atomique » ou encore « Black Rabbit ». Trois programmes qui ont cartonné auprès des spectateurs.

Ce jeudi 3 septembre, la plateforme de streaming a frappé fort en diffusant la troisième saison d’une série japonaise très populaire.

Sortis en 2020, les premiers épisodes de cette pépite nippone ont reçu une avalanche de critiques positives. Même son de cloche pour la saison 2, qui s’est imposée comme un phénomène mondial.

Image tirée de la série « Alice in Borderland »Crédit Photo : Netflix

Il faut dire que ce show télévisé - comparé à « Squid Game »- réunit tous les ingrédients pour plaire.

Ce survival met en scène Arisu, un geek fauché et sans emploi qui se retrouve piégé avec deux amis dans un Tokyo parallèle, où la petite bande est obligée de jouer à des jeux mortels pour survivre.

Le phénomène Netflix est de retour

Vous avez trouvé ? Il s’agit de la série « Alice in Borderland ». Trois ans après la saison 2, celle-ci est enfin de retour, pour le plus grand plaisir de ses fans.

À peine sortie, la saison 3 se hisse déjà dans le top 10 Netflix. Elle arrive en tête dans de nombreux pays comme la Belgique, le Brésil ou encore les Philippines. En France, la saison 3 d’ « Alice in Borderland » occupe la deuxième place, selon les données dévoilées par Flixpatrol, expert en analyse d’audiences.

Évidemment, les plus impatients d’entre nous ne sont empressés de dévorer cette nouvelle salve d’épisodes. Verdict : ces derniers ont été conquis par la proposition. Sur X, de nombreux internautes ont fait part de leur enthousiasme.

Une personne a écrit :

« La saison 3 d’Alice in Borderland aurait mérité une diffusion au cinéma ».

Une autre a écrit :

« Alice in Borderland, saison 3 : terminée ! C'était vraiment très très bien, et la série dans son ensemble est l'une de mes préférées sur Netflix ! J'aime beaucoup cette fin, limite parfaite ? ».

Image tirée de la série « Alice in Borderland »Crédit Photo : Netflix

On peut aussi lire :

« Tellement un Banger la saison 3 d’Alice in Borderland, je m’en remets pas ».

Le ton est donné !

Source : Flixpatrol
