« Un bijou » : numéro 1 dans le monde, cette série d'espionnage avec Morgan Freeman fait l'unanimité

Vous ne savez pas quoi regarder ce soir ? Pourquoi ne pas vous laisser tenter par cette série d’action qui se classe numéro 1 sur Paramount+ ?

Les plateformes de streaming regorgent de séries, dont certaines cartonnent auprès du public.

Parmi elles, on retrouve cette romance qui a séduit les abonnés de Netflix, ce thriller sordide avec une star de Shameless sur Disney+, ou encore cette comédie romantique sur Prime Video.

Depuis quelques jours, une série se hisse en tête du classement sur Paramount+. Suivez le guide.

Ce thriller militaire cartonne sur Paramount+

Disponible depuis le 2 août 2026, la saison 3 d’Opérations Spéciales: Lioness s’impose cette semaine en tête du top 10 mondial.

Le show, qui mêle drame, thriller et espionnage, est créé par Taylor Sheridan, à qui l’on doit entre autres les séries Yellowstone et Tulsa King, et séduit les spectateurs aux quatre coins de la planète.

Les trois premiers épisodes de cette nouvelle saison, qui en compte huit au total, se classent numéro 1 en Argentine, en France, au Royaume-Uni ou encore en Italie, selon les données de FlixPatrol. Le pitch ?

Inspiré d’un programme militaire réel, Opérations Spéciales: Lioness suit des agents spéciaux lors d’une mission d’infiltration visant à déjouer un nouvel attentat du 11 septembre.

Cette nouvelle salve d’épisodes fait monter la tension d’un cran, alors que réseaux clandestins, agents étrangers et trahisons personnelles entrent en collision, détaille le synopsis officiel.

La suite après cette vidéo

Un casting cinq étoiles

Au-delà de ses intrigues haletantes, Opérations Spéciales: Lioness peut également compter sur un casting cinq étoiles, avec notamment Zoe Saldaña (Avatar), Morgan Freeman (Les Évadés, Seven) et Nicole Kidman (Moulin Rouge, Les Autres). La distribution compte également Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner ou encore Michael Kelly.

Crédit Photo : Paramount+

Depuis son arrivée en 2023 sur Paramount+, la série reçoit globalement de bonnes critiques. Elle obtient par exemple une note de 4,3/5 de la part des spectateurs sur le site Allociné.

Un internaute enthousiaste a écrit :

« Les 2 saisons sont des bijoux, bien au dessus des derniers films du genre et des séries, un régal de réalisme et la photographie est incroyable ».

Une autre personne a commenté sur IMDb :

« Lioness propose de bonnes intrigues, une belle photographie et de superbes scènes d’action, le tout réuni dans une série très divertissante. Le casting fait un excellent travail pour retranscrire l’urgence et les enjeux de chaque intrigue (…) ».

Crédit Photo : Paramount+

Les épisodes de la troisième saison d’Opérations Spéciales: Lioness sont diffusés chaque dimanche sur Paramount+.