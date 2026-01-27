« C'est excellent ! » : cette série par le créateur de Yellowstone est un énorme succès dans le monde et explose les audiences

Encore méconnue, notamment en France, la dernière série de Taylor Sheridan rencontre un succès planétaire et on comprend pourquoi.

Après le succès Yellowstone, Taylor Sheridan remet ça

Cette série encore méconnue en France fait un carton dans le reste du monde, en particulier aux États-Unis. On ne compte plus les séries phares sur Netflix. Mais le reste des plateformes de streaming n’a pas à rougir. HBO Max possède cette série médicale multi-récompensée, Prime Video possède Fallout et Apple TV a Severance. Qu'en est-il de Paramount+ ?

Plutôt discrète et peu médiatisée chez nous, la plateforme possède pourtant un catalogue solide avec la saga Mission : Impossible, notamment. Du côté des séries, Paramount+ enchaîne les succès. Le dernier en date nous vient de Taylor Sheridan, le créateur de l’univers Yellowstone.

Crédit photo : Paramount+

Cette fois-ci, on quitte le Montana pour le Texas avec Landman. Tommy Norris (Billy Bob Thornton) est directeur d’une entreprise indépendante d’extraction pétrolière. Il est épuisé par la vie mais cela ne l’empêche pas de mener ses affaires comme bon lui semble et personne ne peut l’en dissuader…

Une série qui explose tous les records d’audience sur Paramount+

Crédit photo : Paramount+

Landman est un succès incontesté depuis son lancement en novembre 2024. La saison 1 a rassemblé en moyenne 15,8 millions de téléspectateurs sur 35 jours, selon les données du cabinet Nielsen. Cela représente l’une des plus grosses performances de la saison 2024-2025 toutes plateformes confondues. D’ailleurs, la saison 1 est devenue la série originale la plus vue de Paramount+.

Mais ce n’est pas tout. La saison 2, lancée en novembre dernier, a tout simplement explosé les scores de la plateforme. Avec 9,2 millions de vues dans le monde, il s’agit du plus gros lancement de l’histoire de Paramount+. Landman est un vrai phénomène qui n’a pourtant pas la popularité de ses consoeurs Severance, Stranger Things ou A Knight of the Seven Kingdoms. Mais cela pourrait changer au vu des critiques élogieuses des spectateurs :

« Un bonheur cette série » ; « Il y a du rythme, de l'action, un brin d'humour, de la tension, des règlements de compte » ; « C'est excellent ! On rentre tout de suite dedans ! Billy bob Thornton est toujours magistral » ; « C’est très bien écrit, remarquablement interprété et on se languit des épisodes à venir » ; « C'est aussi réussi, les paysages sont somptueux, l'histoire est prenante, ça distrait plutôt bien et on s'attache aux gens qu'importe leur clan, ça joue bien... vraiment sympa », écrivent les internautes sur Allociné.

Landman n’est pas aussi appréciée et populaire que Yellowstone. De plus, elle est souvent critiquée pour sa dépiction d’une certaine Amérique républicaine et la présence de quelques gros clichés féminins. Cela dit, cela semble ne pas déranger les spectateurs. Ils étaient encore nombreux pour le final diffusé le 11 janvier. Ce dernier enregistre 14,8 millions de vues en 48 heures seulement. Une saison 3 est d’ores et déjà prévue pour la fin de l’année.

Pour vous faire votre propre avis, Landman est disponible sur Paramount+ ou Prime Video en France.