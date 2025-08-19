Pour ses 88 ans, Morgan Freeman fait un don de 11 millions de dollars afin de bâtir un sanctuaire pour chiens errants

L’acteur n’a pas hésité à donner de sa poche pour venir en aide aux chiens errants et abandonnés le jour de son 88ème anniversaire.

Morgan Freeman est l’un des acteurs les plus connus et appréciés du cinéma. Outre ses talents à l’écran, l’acteur de Seven est très investi dans des causes qui lui tiennent à cœur. Il y a six ans, Morgan Freeman avait fait la une des médias après avoir transformé son ranch en sanctuaire pour les abeilles.

Aujourd’hui, l’interprète de Lucius Fox dans la trilogie du Dark Knight remet le couvert. Cette fois-ci, il vient en aide aux chiens errants et abandonnés. Pour cela, Morgan Freeman a fait don de 11 millions de dollars (9,4 millions d’euros) pour créer un sanctuaire unique. C'était le 1er juin dernier, jour de son 88ème anniversaire.

Le sanctuaire n’est pas encore construit mais il comportera tout le nécessaire au bien-être des animaux.

Un lieu de vie sûr pour les chiens errants

Le futur sanctuaire sera un lieu de vie pour les chiens. Il comprendra un abri et des installations médicales. Chaque chien recevra un traitement, des vaccins et une rééducation appropriés, selon les informations relayées par plusieurs médias. Par ailleurs, le sanctuaire offrira aux chiens une grande aire de jeux.

L’accent sera mis sur le bien-être des chiens en leur offrant des soins lorsqu’ils ne pourront pas être relogés. Toutefois, il sera possible d’adopter des chiens dans le sanctuaire.

Le but de Morgan Freeman, avec ce sanctuaire, est également de limiter considérablement le nombre de chiens errants dans les rues tout en leur offrant un lieu de vie sûr. Sans surprise, la nouvelle a trouvé un écho positif chez les internautes. Ils sont nombreux à avoir salué le geste de l’acteur. « Voici une personne merveilleuse et quel acte de gentillesse incroyable », résume une internaute.