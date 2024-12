Le choix de l'acteur Paapa Essiedu pour incarner Rogue dans la série Harry Potter fait polémique

Alors que la série «Harry Potter» aurait trouvé son Severus Rogue, le choix de la production fait déjà polémique.

La série «Harry Potter» n’a pas fini de faire parler d’elle. La semaine dernière, le magazine Hollywood Reporter a lâché une véritable bombe : la série «Harry Potter» de HBO aurait trouvé son Severus Rogue.

Selon les informations du média, l’acteur britannique Paapa Essiedu serait en pourparlers pour incarner le maître des potions de Poudlard, jadis interprété par le grand Alan Rickman dans la saga cinématographique. Pour l’heure, aucun contrat n’a été signé.

«Nous sommes conscients qu'une série aussi médiatisée suscite beaucoup de rumeurs et de spéculations. Au fur et à mesure que nous avançons dans la pré-production, nous ne confirmerons les détails que lorsque nous aurons finalisé les accords», a déclaré HBO dans un communiqué.

Habitué des planches, le comédien de 34 ans s’est fait connaître dans la série anglais «Utopia», en 2013. Plus récemment, on l’a vu dans les séries «Gangs of London» et «I May Destroy You», pour laquelle il a reçu d’excellentes critiques sur son jeu.

Un casting qui divise les fans

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix de la production ne fait pas l’unanimité. La raison ? De nombreux internautes estiment que Paapa Essiedu ne colle pas avec la description de Rogue dans la saga littéraire signée J.K. Rowling, en raison de sa couleur de peau.

«Ce serait d'la pure connerie put*in faut mettre fin à cette diversité forcée qui n*que l'immersion et la crédibilité», «Mais bordel, c'est si dur que ça de respecter les traits des personnages ?», «Je voulais pas regarder la série mais là encore moins», «Allez c’est parti pour le boycott», peut-on lire parmi les réactions, repérées par nos confrères de PureBreak.

Une chose est sûre : ces critiques ne vont pas faire reculer HBO. Car, comme le précise le géant du streaming, cette nouvelle adaptation s’engage à «offrir un casting inclusif et diversifié».

En 2016, l’actrice noire Noma Dumezweni a été choisie pour incarner Hermione Granger dans la pièce de théâtre «Harry Potter et l’enfant maudit» de Jack Thorne. Un choix qui avait suscité une vague de haine et de racisme.