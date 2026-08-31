Elles sont de retour : ces 5 séries incontournables que vous devez regarder pour la rentrée en septembre

Qui a dit que la rentrée devait être triste ? Avec le retour de ces 5 séries adorées du public, c’est la joie assurée. Petit tour d’horizon de ce qui nous attend pour reprendre du bon pied.

Les séries aussi font leur rentrée. Cet été, nous n’avons pourtant pas été épargnés par les nouveautés, par exemple avec cette série SF qui a fait un démarrage record ou cette série scandinave haletante qui a fait les beaux jours de Netflix. Place désormais au retour de cadors du petit écran.

Elles vous ont manqué ? Elles sont de retour. Découvrez les séries incontournables qui reviennent dès le mois de septembre en streaming.

5 séries à retrouver dès la rentrée

The Gentlemen - saison 2

On replonge dans l’ambiance so british de Guy Ritchie avec la saison 2 de The Gentlemen sur Netflix. Le 3 septembre, Eddie et Susie vont avoir du pain sur la planche pour étendre l’entreprise de Bobby. Mais ce dernier va leur en faire voir de toutes les couleurs, poussant le couple à agir.

The Gilded Age - saison 4

Autre histoire de couple, mais un peu moins tumultueuse. Dans la saison 4 de The Gilded Age, il sera question de rupture du côté de George et Bertha Russell mais également de mariage… et de vengeance. La série historique à succès revient pour vous réchauffer le cœur cet automne à compter du 2 novembre sur HBO Max.

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La Diplomate - saison 4

La rentrée sera (très) mouvementée. Dans la saison 4 de La Diplomate, Kate Wyler a de sérieux ennuis. Entre son mariage qui coule et la tension qui s’accentue entre les États-Unis et le Royaume-Uni après un événement marquant, la diplomate n’aura pas une seconde de répit. La populaire série politique revient le 15 octobre sur Netflix.

Outlander : Blood of my Blood - saison 2

Un an après les avoir quittés, nous retrouvons le quatuor préféré des fans de Outlander : Blood of my Blood : Brian, Ellen, Julia et Henry. Les péripéties historiques de l’Écosse de 1715 viennent une nouvelle fois séparer ceux qui deviendront les parents de Claire et Jamie dans la série-mère Outlander. Le spin-off a encore beaucoup de choses à raconter et ça commence le 19 septembre sur HBO Max.

Lupin - saison 4

La série française qui cartonne dans le monde revient le 23 octobre sur Netflix. Assane Diop reprend du service alors qu’il se trouve en prison et que son voisin n’est nul autre que Hubert Pellegrini, son grand ennemi. La saison 4 devrait ainsi faire la part belle à leur affrontement et le spectacle devrait être au rendez-vous.