Ce documentaire glaçant est numéro 1 sur Netflix, les spectateurs sont sous le choc 

Si vous êtes fan de true crime, cette série documentaire diffusée sur Netflix vaut le détour.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Image tirée du documentaire La mort de la femme du pasteur

Les documentaires true crime ont le vent en poupe sur Netflix. Certains faits divers ont d’ailleurs marqué les abonnés de la plateforme de streaming.

Parmi les contenus les plus populaires, on retrouve notamment cette histoire poignante qui a occupé la première place du classement, ou encore cette affaire judiciaire qui a provoqué une colère monstre chez les spectateurs.

Depuis le 26 août, une série documentaire criminelle cartonne dans le monde entier. Suivez le guide !

Image tirée du documentaire La mort de la femme du pasteurCrédit Photo : Netflix

Ce documentaire est numéro 1 dans le monde

Intitulée La mort de la femme du pasteur, cette production se décline en trois épisodes. Ils reviennent sur l’affaire Mica Miller, une jeune Américaine mariée au pasteur John-Paul Miller.

Le documentaire s’intéresse notamment à sa vie prometteuse, à son mariage toxique et aux circonstances mystérieuses entourant sa mort, renseigne le synopsis officiel.

Vous l’ignorez peut-être, mais son coprs a été retrouvé dans un parc de Caroline du Nord en 2024. Si sa mort a officiellement été classée comme un suicide, des zones d’ombre subsistent.

Avant le drame, la jeune femme avait accusé son époux de contrôle et harcèlement, ainsi que violences physiques et sexuelles. La mort de la femme du pasteur donne aussi la parole à ses proches, qui se battent pour obtenir des réponses.

Cette histoire vraie se hisse à la première place du top 10 mondial, notamment en Australie, en Bulgarie, au Canada ou encore au Sri Lanka, selon les données de FlixPatrol. En France, le documentaire occupe la cinquième position, devant Ma vie avec les Walter Boys et GIGN.

La suite après cette vidéo

Les spectateurs dévastés

Côté critiques, des spectateurs font part de leur dégoût et de leurs doutes concernant le mari de Mica Miller sur le site Rotten Tomatoes.

Une personne a écrit :

« Un bon exemple d’un homme religieux, narcissique et psychopathe en position d’autorité, qui instrumentalise les Écritures. Cela montre aussi à quel point ces personnes peuvent tromper leur entourage (…) ».

Image tirée du documentaire La mort de la femme du pasteurCrédit Photo : iStock

Une autre a indiqué :

« Cela me peine de donner cinq étoiles à cette série en raison de la nature véritablement triste et terrifiante de ce documentaire. Mais cette histoire doit être racontée pour honorer la vie de Mica et tout ce qu’elle représentait, ainsi que pour soutenir sa famille et ses amis (…) ».

Visiblement, La mort de la femme du pasteur ne laisse personne indifférent sur Netflix.

Suivez-nous sur Google
Documentaire Netflix

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Extrait tiré de La Captura
« Très bon film » : tiré d’une incroyable histoire vraie, ce thriller écrase la concurrence et se classe numéro 1 sur Netflix
Extrait tiré de Blood Sacrifice
« J'ai souvent eu la boule au ventre » : cette série scandinave haletante notée 86% ne laisse aucun répit aux spectateurs sur Netflix
Extrait tiré de ma brillante carrière
« Très agréable à regarder » : cette série australienne notée 100% et comparée à Bridgerton se classe première sur Netflix
Les acteurs de la série Bridgerton
Triste nouvelle pour les fans de Bridgerton : cette actrice emblématique sera moins présente dans la saison 5