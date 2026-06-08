Cette série cartonne chez les mamans millennials qui n'arrivent pas à la lâcher

On pourrait penser que cette romance est réservée aux ados et jeunes adultes. Sauf que cette série très populaire connaît un incroyable succès auprès des mères de famille.

Off Campus : la série à succès qui fait un tabac chez les mamans et les millenials

Off Campus est la série du moment qui cartonne dans le monde entier sur Prime Video. Cela dit, cette romance entre une bonne élève et un joueur de l’équipe de hockey de l’université ne plaît pas qu’aux adolescents et jeunes adultes.

La série américaine fait un tabac auprès des mamans et des millenials (25-35 ans). Le site américain Free Press a décortiqué cette tendance et montre une vraie addiction des mères de famille à Off Campus.

Certaines avouent dévorer des épisodes entiers tard le soir, à avoir manqué le tournoi de foot de leur enfant pour pouvoir regarder la série ou à regarder des épisodes en secret au bureau. Elisabeth, une mère de famille de 48 ans originaire du Connecticut a même créé un groupe de discussion centré sur Off Campus qui s’appelle « Âgées et obsédées. »

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Offrir des moments d’évasion loin du quotidien de maman

Crédit photo : Prime Video

Outre l’histoire de romance, comment expliquer le succès de Off Campus auprès des mamans aux États-Unis ? L’une des autres raisons est le casting : les hommes sont masculins, musclés et beaux, tandis que les filles sont féminines et… belles. Naturellement, les mères d’aujourd’hui revivent, à travers Off Campus, leurs années d’insouciance universitaire, loin de leur quotidien parfois redondant.

« C’est une véritable évasion. C’est tellement agréable de revivre ces moments. C’est tout le contraire de ce que je vis actuellement », a confirmé Kim Bui, 42 ans, qui vit à Los Angeles et travaille dans le marketing. « Tout est si prévisible maintenant », regrette-elle. Ainsi, pour elle et tant d’autres, Off Campus est leur moment, celui qui les coupe de la réalité pendant quelques heures avec en prime, quelques scènes torrides.

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Des hommes matures qui n’ont pas peur d’exprimer leurs émotions

Crédit photo : Prime Video

Si cela semble cliché à première vue, c’est un autre détail, et non des moindres, qui attire la gent féminin d’un certain âge. Les personnages masculins de Off Campus n’ont pas peur de leurs émotions. En effet, la série de Prime Video met en scène des hommes séduisants qui savent communiquer leurs sentiments. « Imaginez si mon mari savait gérer ses propres émotions comme Garrett [un personnage, ndlr]. Je ne penserais peut-être pas au divorce toutes les heures », écrit une fan dans le groupe « Âgées et obsédées ».

D’ailleurs, même une psychologue cite Off Campus comme exemple parfait de communication lors de ses séances. Derrière leur physique parfait se cachent des personnages masculins avec des défauts, mais qui s’expriment et sont à l’écoute de leurs émotions.

En cela, toute la plastique parfaite des acteurs n’est pas une façon superficielle d’impressionner les adolescentes qui regardent la série, pense la journaliste Dana Schuster. C’est cette nouvelle façon d’aborder les relations (amoureuses) qui plaît tant aux mamans d’aujourd’hui. À tel point que lorsque la série se termine, beaucoup ressentent du chagrin. Pour retrouver toute cette joie, il faudra patienter jusqu’au printemps 2027 pour la saison 2.