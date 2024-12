Scrubs : un reboot de la série culte des années 2000 en préparation

Selon le magazine américain Variety, le créateur de la série “Scrubs” serait en train de plancher sur un projet de reboot de cette sitcom culte des années 2000.

Si vous avez l’air rêveur, comme J.D., c’est que vous imaginez certainement à quoi pourrait ressembler un reboot de la série “Scrubs”. Et bien vous aurez peut-être l’occasion de le découvrir pour de vrai très bientôt.

Créée par Bill Lawrence, à qui l’on doit également Spin City et Cougar Town, la sitcom a été diffusée de 2001 à 2010 pour neuf saisons et 182 épisodes, rencontrant un succès immense à travers le monde. La série raconte les aventures du personnel de l'hôpital du Sacré-Cœur, et notamment celles de l'interne John « J.D. » Dorian (incarné par Zach Braff).

Malgré son statut de médecin, J.D. est un grand enfant qui se perd fréquemment dans ses pensées, retransmises par sa voix intérieure, imaginant des scènes loufoques inspirées de la réalité, qui sont alors représentées à l'écran, parfois en plein milieu d'une discussion avec les autres personnages.

Crédit photo : NBC

Chaque épisode est structuré autour de plusieurs histoires thématiquement reliées par la voix off de J.D. qui fait office de narrateur. La série s’est démarquée par son ton comique et sa galerie de personnages décalés.

À ses côtés, on retrouve son frère de coeur Christopher Turk (incarné par Donald Faison), son intérêt amoureux Elliot Reid (incarnée par Sarah Chalke), et l’infirmière Carla Espinosa (incarnée par Judy Reyes), qui devient la compagne de Turk. Sans oublier le Dr. Perry Cox (John C. McGinley), mentor de J.D., mais aussi le faux sympathique directeur de l’hôpital, Bob Kelso (Ken Jenkins) et le Concierge (Neil Flynn), bourreau de J.D.

Zach Braff partant pour le reboot ?

Ce jeudi 5 décembre, le magazine américain Variety a révélé que Bill Lawrence serait actuellement en train de travailler sur le scénario d’un reboot de la série. Il serait associé aux studio ABC et 20th Television pour l’écriture du projet, mais n’en serait pas le futur showrunner.

Crédit photo : NBC

On ne sait pas non plus si le casting sera totalement renouvelé ou si certains acteurs seraient prêts à reprendre leurs personnages. Lors d’un entretien accordé à Screenrant l'été dernier, Zach Braff s'est exprimé sur un potentiel reboot de la série et il avait même une idée sur la situation de son personnage après tant d’années.

“Vous savez, J.D. est un adulte maintenant, et Scrubs reposera toujours sur ses pensées. Mais je pense qu’il est plus dans la position du Dr. Cox désormais. Il est le médecin principal de l’hôpital. Je pense qu’il serait intéressant de le voir se languir de l’innocence de sa jeunesse et de trouver des moyens de revenir au personnage dont tout le monde est tombé amoureux. Pour moi, ce serait intéressant de le voir perdre un peu de sa joie et partir à la recherche de la folie de sa jeunesse”.

Si les inséparables J.D et Turk sont de retour, ce serait aussi l'occasion de retrouver les voix d'Alexis Tomassian et Lucien Jean-Baptiste, célèbres comédiens de doublage ayant participé à rendre la série Scrubs aussi culte.

De son côté, Bill Lawrence avait déclaré il y a plusieurs mois vouloir explorer les nouveaux challenges médicaux de notre époque. Si c’est à travers les yeux de J.D, ce serait encore mieux. Mais à l’époque, le reboot de Scrubs n’était pas encore dans les tuyaux. En attendant, le showrunner et l’acteur se sont retrouvés pour la série Bad Monkey, disponible sur Apple TV+ depuis le 14 août dernier.