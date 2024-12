Squid Game saison 2 : cet indice caché que personne n'avait remarqué choque les spectateurs

Les fans de Squid Game épluchent la série en long et en large. Certains d’entre eux ont ainsi noté un étrange détail sur un personnage troublant de cette saison 2. Et ils avaient raison.

La saison 2 de Squid Game est sortie le 26 décembre dernier sur Netflix et n’en finit plus de faire parler. Après ce personnage controversé dont nous vous parlions, c’est une théorie qui agite l’esprit des téléspectateurs.

[SPOILER] Si vous n'avez pas encore regardé la saison 2 de Squid Game, le contenu de cet article révèle des éléments importants qui pourraient gâcher votre expérience.

Dans la saison 2, Seong Gi-hun, le héros de la série et vainqueur du jeu dans la saison 1, souhaite démanteler le système qui a mis au point les jeux mortels. Dans sa quête, il sera aidé d’un personnage bien connu des fans : Hwang Jun-ho, le policier qui s'était infiltré dans l'organisation à l'origine des jeux.

Pour démanteler le système, le héros n’a d’autres choix que de retourner dans l’arène pour l’attaquer de l’intérieur. C’est ainsi l’occasion de se prêter de nouveau aux jeux et d’introduire de nouveaux personnages aux téléspectateurs. Et l’un d’entre eux a attiré l'œil des plus observateurs…

Squid Game joue avec les détails pour livrer des indices

Crédit photo : Netflix

Ce personnage, c'est celui de Oh Young-il, un participant aux jeux qui est en réalité l'homme à la tête de l'organisation, Hwang In-ho (frère de Hwang Jun-ho), caché parmi les autres infortunées victimes des jeux. Et la production de Netflix a distillé de nombreux indices troublants sur son comportement.

Sur TikTok, un internaute a noté un détail troublant le concernant. Il montre, preuve à l’appui, que Hwang In-ho est gaucher, lorsqu’il boit, lorsqu’il tient une arme.... Jusque-là, rien d’extraordinaire. Mais dès que Oh Young-il doit effectuer l’épreuve de la toupie, il utilise sa main droite. Pour la tourner, puis pour la lancer. Et sans surprise, il rate.

Selon l’internaute qui a partagé la vidéo, Oh Young-il « rate volontairement ». C’est seulement lorsqu’il veut/doit réussir une épreuve qu’il utilise sa main dominante, la gauche, pour gagner.

Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à avoir noté l’étrange comportement de Oh Young-il durant la saison. Et même si on savait depuis le début qu'il s'agissait en réalité du maître du jeu, cet indice ajoute encore à sa duplicité. Un élément qui aurait pu mettre la puce à l'oreille de Seong Gi-hun, s'il avait été plus observateur.

Capture d'écran. Crédit photo : TikTok

Mais le héros n'a pas fait le rapprochement et lorsque son ennemi a fini par retourner sa veste, il était déjà trop tard. Si de nombreux fans n’ont pas apprécié cette conclusion, d’autres saluent en revanche le soin du détail apporté dans Squid Game. De petits détails, tels des indices, qui peuvent en dire beaucoup sur les personnages de la série. Avant d’en savoir encore plus dans la saison 3, déjà commandée par Netflix.