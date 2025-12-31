«Stranger Things» trop woke ? Cet épisode de la saison 5 subit une vague de commentaires haineux chez les fans

Alors que l’épisode final de "Stranger Things" sera diffusé demain sur Netflix, l’un des épisodes de la saison 5 reçoit beaucoup de critiques. Voici pourquoi.

Le phénomène "Stranger Things", diffusé sur Netflix, touche à sa fin. L’épisode final de la série sera en effet mis en ligne sur la plateforme de streaming le 1ᵉʳ janvier à 2 h du matin. Un épilogue très attendu qui n’est toutefois pas épargné par les polémiques concernant l’actrice Millie Bobby Brown (qui incarne Elfe dans la série), notamment critiquée par les internautes à cause de son recours à la chirurgie esthétique.

Mais ce n’est pas tout. Un épisode en particulier est au cœur d’une vive controverse et reçoit actuellement une vague de haine de la part de certains spectateurs. Attention, spoilers !

"Le wokisme gâche tout"

Il s’agit de l’épisode 7, intitulé "Le Pont", lequel est jugé "trop woke". La raison ? Will, l’un des personnages principaux de la série, fait son coming out devant tous ses proches. S’il décide de le faire, c’est parce que le méchant de l’histoire, Vecna, utilise les peurs des personnages pour les contrôler. Ainsi, pour ne plus avoir peur et être totalement transparent avec les autres, Will décide de révéler son homosexualité à sa famille et ses amis.

Stranger Things fans are criticizing a character for coming out as homosexual in the season finale, calling it was completely unnecessary for the plot.



Un moment qui s’avère très touchant dans la série. En larmes, Will reçoit immédiatement le soutien de sa mère et de tous ses amis, émus par sa révélation.

La scène ne fait cependant pas l’unanimité auprès des spectateurs puisque cet épisode est le moins bien noté de toute la série, avec une note de… 5,4 sur 10, comme le rapporte The Independent.

“Le wokisme gâche tout… Netflix a décidé de ruiner sa série la plus populaire de tous les temps, Stranger Things, en centrant sa dernière saison sur le coming out de Will, en propageant l’idée que ses super-pouvoirs seraient dus à son acceptation de sa sexualité et en faisant dire au méchant à Will que ses amis ne l’aimeront plus s’ils découvrent qu’il est gay”, a indiqué un internaute sur X.

Une scène qui divise

Elon Musk a également commenté cette scène sur X.

“La scène était complètement inutile et a été imposée aux spectateurs qui veulent juste profiter d’une simple série de science-fiction”, a-t-il déclaré.

Face à la polémique, d’autres internautes ont décidé de défendre la série, en rappelant notamment qu’on sait déjà depuis la première saison que Will est homosexuel, et que ce n’est pas une surprise. En plus de cela, faire son coming out était très difficile dans les années 80, raison pour laquelle cette scène est d’autant plus importante.

“L’homosexualité de Will fait partie intégrante de la série depuis la première saison. C’était littéralement la première chose évoquée entre Joyce et Hopper au commissariat, et Will a dû composer avec cette réalité tout au long de la série. Ses pouvoirs n’ont rien à voir avec son homosexualité. Mais faire son coming out dans les années 80 n’était pas chose facile, et Vecna exploite votre pire peur pour vous contrôler”, a indiqué un internaute sur X.

Si la polémique enfle autour de cet épisode, les internautes sont toutefois nombreux à vouloir regarder la suite pour connaître enfin le grand final de cette série mondialement reconnue.