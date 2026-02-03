Stanger Things : le premier teaser du spin-off a été dévoilé, les fans sont sous le charme

Alors que la dernière saison de “Stranger Things” a été diffusée sur Netflix, un spin-off devrait bientôt voir le jour. Pour faire patienter les fans, un premier teaser a été dévoilé.

“Stranger Things” est une série qui a marqué toute une génération et qui s’est terminée en ce début d’année. Cependant, l’aventure “Stranger Things” n’est pas totalement finie puisque les frères Duffer, les créateurs de la série, ont annoncé l’arrivée d’un spin-off. Celui-ci devrait apporter des réponses à l’épisode final, qui soulève encore beaucoup de questions.

Crédit photo : iStock

Alors que les fans de la série se demandaient s’il y aurait une suite à l’épisode final, ce spin-off devrait éclaircir certains points. L’histoire se déroulera entre les saisons 2 et 3 de “Stranger Things”, au moment où Eleven referme le portail qui mène au Monde à l’Envers, dans le laboratoire d’Hawkins.

Une série d’animation

Ce spin-off se présentera sous la forme d’une série d’animation baptisée “Stranger Things : Chroniques de 1985”. Pour faire patienter les fans, un premier teaser a été dévoilé.

“En cet hiver 1985, la neige recouvre Hawkins d’un manteau blanc et les horreurs de l’Upside Down s’estompent enfin. Nos héros, Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas et Max, ont retrouvé une vie normale, faite de parties de Donjons et Dragons, de batailles de boules de neige et de journées paisibles. Mais sous la glace, une créature terrifiante s’est réveillée. Vient-elle de l’Upside Down ? Des profondeurs du laboratoire de Hawkins ? Ou d’ailleurs ? Nos héros doivent se dépêcher de résoudre ce mystère et de sauver Hawkins dans cette histoire inédite se déroulant dans l’univers de Stranger Things”, indique le scénario de la série, rapporté par Les Numériques.

“C’est incroyable”

Pour le moment, on ne sait pas encore de combien d’épisodes cette série sera constituée, mais une chose est sûre : l’engouement autour du projet est réel. Alors que la série a dévoilé le teaser sur X, les internautes sont unanimes et enthousiastes à l’idée de découvrir cette série.

“Je suis trop excitée”, “Ils sont de retour”, “Les animations sont incroyables”, “Oh ça donne vraiment envie de regarder”, “C’est incroyable”, “Chaque bande-annonce me rappelle pourquoi cette série est si captivante”, ont commenté les internautes sur X.

Crédit photo : Netflix

Cette série d’animation n’est pas le seul projet à venir des frères Duffer puisque ces derniers vont également produire une nouvelle série d’horreur sur Netflix. Quant au spin-off de “Stranger Things”, il faudra attendre le 23 avril pour le découvrir.