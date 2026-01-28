Les créateurs de Stranger Things dévoilent leur nouvelle série d'horreur pour Netflix qui va terrifier les spectateurs

Intrigante et mystérieuse, la nouvelle série des frères Duffer se dévoile en images. Le succès sera-t-il au rendez-vous après la fin de Stranger Things ?

Les frères Duffer déjà de retour après Stranger Things

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant de pouvoir retrouver les frères Duffer à la tête d’une série. Alors qu’un spin-off de Stranger Things est prévu pour cette année, c’est une série qui n’a rien à voir avec l’univers d’Hawkins que l’on va pouvoir découvrir prochainement.

Selon Netflix, il s’agit d’une série d’horreur qui s’inspire des thématiques de Rosemary’s Baby et Carrie. Voilà qui promet du lourd pour les amateurs du genre et de thriller psychologique. Exit donc les mystères fantastiques et les enfants des années 1980. Bienvenu dans l’époque moderne saupoudrée d’une horreur plus adulte.

Crédit photo : Netflix

La série s’intitule Un très mauvais pressentiment (Something Very Bad Is Going to Happen, en VO). Le pitch renseigné sur Allociné donne le ton : « Quelque chose de très mauvais est sur le point de se produire... et concerne un couple de mariés. »

Un mariage qui tourne à l’horreur dans la nouvelle série Netflix

Crédit photo : Netflix

Cette fois-ci, les frères Duffer officient en tant que producteurs exécutifs. C’est Haley Z. Boston qui a créé Un très mauvais pressentiment. Elle explique au site Tudum que « la série traite de la peur d'épouser la mauvaise personne. » Et comme le titre l’indique : quelque chose va mal tourner…

Quant à la réalisation, elle est assurée par Weronika Tofilska qui a déjà mis en boîte des épisodes du succès Mon petit renne. Voici donc une sacrée équipe adepte de la tension et du suspense ! Avec de tels noms au générique, Un très mauvais pressentiment pourrait être la surprise de ce printemps.

Crédit photo : Netflix

Enfin, la série met en scène une belle brochette d’acteurs : Camila Morrone (The Night Manager), Adam DiMarco (The White Lotus), Jennifer Jason Leigh (Fargo) ou encore Ted Levine (Monk).

Les huit épisodes de Un très mauvais pressentiment seront disponibles dès le 26 mars prochain.