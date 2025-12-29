«Son visage est figé» : Millie Bobby Brown à nouveau ciblée par les critiques à cause de... son recours à la chirurgie esthétique

Alors que la deuxième partie de la dernière saison de “Stranger Things” a été diffusée sur Netflix le 26 décembre, Millie Bobby Brown se retrouve à nouveau au cœur des critiques.

La cinquième et dernière saison de “Stranger Things” fait beaucoup parler d’elle. Alors que la deuxième partie de la saison est sortie sur Netflix le 26 décembre, les fans doivent encore attendre le dernier épisode pour connaître le grand final de la série, qui sera diffusé sur la plateforme le 1ᵉʳ janvier 2026, à 2 h du matin.

Crédit photo : Netflix

Pour rappel, avec 1,2 milliard de vues, “Stranger Things” est devenue la série Netflix la plus regardée dans le monde. Un succès que l’on doit notamment à son histoire haletante et ses personnages attachants.

Millie Bobby Brown au cœur des critiques

Parmi les acteurs phares de la série, on retrouve Millie Bobby Brown, qui joue Eleven. Si son rôle est indispensable dans la série, l’actrice se retrouve souvent au cœur des critiques. Récemment, elle aurait porté plainte contre David Harbour pour harcèlement pendant le tournage. La star de la série a également révélé qu’elle demandait à ses parents de payer son compte Netflix.

Crédit photo : Netflix

Mais Millie Bobby Brown est également critiquée sur son... physique. Alors qu’elle n’avait que 10 ans dans la première saison de “Stranger Things”, elle a aujourd’hui bien grandi et est âgée de 21 ans. Harcelée à cause de son apparence, elle est la cible de remarques émanant d'internautes qui estiment qu’elle “vieillit très mal”.

Des injections aux lèvres “à outrance”

Alors que la cinquième saison est diffusée sur Netflix, l’actrice est à nouveau au centre des critiques pour son physique. La raison ? Ses injections aux lèvres, qui ne plaisent pas aux fans de la série. Ces derniers sont gênés par la chirurgie esthétique de Millie Bobby Brown, qui enlève toute crédibilité au personnage d’Eleven.

“Les injections aux lèvres d’Eleven me sortent complètement de l’histoire”, “Son visage est tellement figé. Elle a des sourcils arqués et des injections aux lèvres à outrance. Je déteste faire des commentaires sur le physique des femmes, mais ça commence vraiment à affecter le jeu de Millie”, “Ce que je préfère dans cette 5ème saison, c’est de voir qu’Eleven, en terminale, a des injections aux lèvres et au recours au Botox”, ont commenté les internautes, d’après des propos rapportés par Terra Femina.

Par le passé, Millie Bobby Brown a déjà réagi aux critiques des internautes sur son physique, affirmant qu’elle ne voulait pas “s’excuser d’avoir grandi”. Pour le moment, elle n’a pas encore réagi à ces nouvelles accusations sur son supposé recours à la chirurgie esthétique.