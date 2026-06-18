Validée par Stephen King et classée Top 2 mondial, cette série Netflix annulée après une seule saison

Validée par Stephen King, la série “The Boroughs” n’aura pas de seconde saison comme l’a annoncé Netflix, au grand regret des abonnés.

Une saison, et puis c’est tout ! Mise en ligne le 21 mai dernier sur Netflix, la série baptisée “The Boroughs” ne sera pas reconduite pour une nouvelle saison. Selon le média spécialisé Deadline, qui révèle l'information, cette annulation est une surprise pour l'équipe, qui planchait déjà sur le scénario de la deuxième saison.

Crédit photo : Netflix

Produite par les frères Duffer, à qui l’on doit la série mythique Stranger Things, cette fiction a été créée par Jeffrey Addiss et Will Matthews. Il s’agit d’une mini-série américaine de 8 épisodes dans le genre science-fiction.

Une série au succès relatif

Au cours de la semaine allant du 18 mai au 24 mai, The Boroughs s'est classée Top 2 dans le monde, juste derrière Nemesis. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, la série est arrivée au sommet du classement de Netflix !

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Intrigue haletante, casting prestigieux et approbation de Stephen King, la série a su conquérir son public. Malheureusement, les abonnés devront se contenter d’une seule saison avec une fin inachevée, ce qui représente la pire mort possible pour une série télévisée.

Crédit photo : Netflix

Malgré des critiques plutôt positives, la série a connu un succès modéré, ce qui a motivé la décision de Netflix. La plateforme n'hésite pas à débrancher des séries de qualité, qui ne rencontrent pas immédiatement leur public.

Cet échec est le second consécutif pour Les frères Duffer à la production, après la série intitulée “Un très mauvais pressentiment”, qui n'a pas été renouvelée non plus. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle le duo a décidé de tenter l'aventure au cinéma avec leur prochain film.