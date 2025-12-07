Cette nouvelle mini-série au suspens insoutenable atteint le top 10 de Netflix et fait trembler les spectateurs

Sur Netflix, un nouveau programme a récemment été intégré au catalogue. Il s’agit d’un thriller espagnol qui séduit de plus en plus de spectateurs pour son histoire haletante et son suspens insoutenable.

Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment sur Netflix ? Actuellement, la plateforme de streaming propose de nombreux programmes et une chose est sûre : il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez les films de Noël, ne manquez pas la comédie “Vive le vol d’hiver”, numéro 1 partout dans le monde.

Côté série, optez pour “The Beast In Me”, un programme au départ méconnu qui a récemment dépassé “Stranger Things”. Plus récemment, un thriller a également été ajouté sur la plateforme, et il séduit de plus en plus de spectateurs.

Crédit photo : Netflix

Un thriller psychologique

Il s’agit de la mini-série nommée “Le Coucou de Cristal”. Ce thriller psychologique espagnol a rapidement atteint le top 10 des programmes les plus vus sur Netflix, seulement quelques semaines après sa sortie. Il s’agit d’une adaptation du roman du même nom de Javier Castillo. Ce n’est pas la première fois que Netflix adapte l’un des romans de cet auteur puisqu’un film a également été créé sur “La Petite fille sous la neige” qui avait reçu d'excellentes critiques.

Selon Biba Magazine, l’histoire suit Clara Merlo, une interne en médecine victime d’un infarctus qui doit sa survie à une greffe du coeur. En voulant connaître l’identité de son donneur et les causes de sa mort, la jeune femme va passer un week-end avec sa famille dans un village où se déroulent des phénomènes étranges. Peu à peu, Clara va comprendre que quelque chose cloche autour de sa greffe et va devoir résoudre des mystères de plus en plus intenses.

Crédit photo : Netflix

“L’intrigue est captivante”

Côté casting, on retrouve Itziar Ituno, qui a joué le rôle de Raquel dans “La Casa de Papel”, ainsi que Catalina Sopelana que l’on a vu dans “El Jardinero”. À leurs côtés se trouve également Alex Garcia, acteur dans la série “Sur l’autel de la famille”.

“Regardez Le Coucou de Cristal sur Netflix, vous me remercierez vivement”, “Le Coucou de Cristal est vraiment réussi. L’intrigue est captivante et l’atmosphère est excellente”, ont commenté les internautes sur X.

Grâce à son atmosphère immersive et son histoire palpitante, ce programme s’est hissé dans le top 10 de Netflix. Un thriller à ne pas manquer pour frissonner en cette fin d'année.