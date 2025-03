« Un chef d'œuvre ! » : la nouvelle série de Seth Rogen notée 10/10 cartonne et personne ne s'y attendait

Vous cherchez une série drôle qui sort un peu des clous ? La plateforme Apple TV+ a exactement ce qu’il vous faut pour vous mettre de bonne humeur. En plus, elle a obtenu une note parfaite.

Chaque semaine, les spectateurs des plateformes sont à l’affût des dernières nouveautés, en films ou en séries. Cette fois-ci, il s’agit d’une série comique qui est sortie sur Apple TV+ le 26 mars. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a vraiment plu à la presse et aux spectateurs.

Si vous avez envie d’humour et de légèreté sur les coulisses des plateaux d’Hollywood, alors cette série de et avec Seth Rogen est faite pour vous. The Studio, c’est son nom, vous plonge dans le quotidien à mille à l’heure de Matt Remick, le PDG d’une société de production en difficulté. « Matt et son équipe luttent contre leurs propres incertitudes tout en faisant face à des artistes narcissiques et à des entreprises sans scrupules dans leur quête perpétuelle de réaliser de grands films », peut-on lire sur la plateforme.

La nouvelle série d’Apple TV+ a conquis spectateurs et presse

Crédit photo : Apple TV+

Deux épisodes de The Studio sont d’ores et déjà disponibles sur Apple TV+. C’est tout ce qu’il a fallu aux spectateurs pour lui attribuer l’excellent score de 95% sur Rotten Tomatoes. La presse n’est pas en reste puisque le site spécialisé ScreenRant lui a attribué la note parfaite de 10/10. « L’humour est intelligent, les acteurs et les invités sont formidables et le tout se termine d’une manière qui vous fera espérer une deuxième saison », écrit Collider qui note The Studio d’un joli 8/10.

En plus de son rythme soutenu et de son humour, The Studio peut compter sur une belle brochette d’acteurs et d’invités prestigieux. Parmi eux, on compte Martin Scorsese, Charlize Theron, Zac Efron, Bryan Cranston, Zoë Kravitz, Olivia Wilde et Ron Howard, apparu dans le premier épisode.

Sur les réseaux sociaux, les spectateurs ont partagé leur enthousiasme et ne cachent pas leur impatience à découvrir la suite :

« Jusqu'à présent, j'adore la série. Elle est scandaleuse, drôle et intelligente » ; « Je n'ai pas autant ri devant un film ou une série depuis des années. La mise en scène/le jeu des acteurs est parfait. Je suis vraiment dégoutée de devoir attendre les nouveaux épisodes chaque semaine » ; « Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas vu une série aussi bonne ! C'est franchement un chef d'œuvre ! Hilarant est ce qui décrit le mieux The Studio », peut-on lire.

Le prochain épisode de The Studio sortira ce mercredi 2 avril. Parfait pour rattraper ceux que vous avez loupés.