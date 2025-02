Ce nouveau film de science-fiction haletant dispo sur Apple TV+ est N°1 dans le monde vous n'en sortirez pas indemne !

Et si vous vous offriez une soirée ciné, à la maison ? C’est possible grâce à la dernière nouveauté de la plateforme Prime Video. Explications.

Ah… le thriller : le genre idéal pour frissonner et être captivé. Alors que ce genre se démarque dans le monde de la littérature, il s’impose aussi à l’écran et sur les plateformes de streaming. On ne compte d’ailleurs plus les séries policières ou les thrillers qui se démarquent. Sur Netflix, les séries Double piège et Meurtres à Åre cartonnent.



Crédit : PrimeVideo/AppleTV

La plateforme Prime Video s’impose également avec des séries à succès en 2025, comme avec Dear You ou encore À contre sens. Et lorsque ce ne sont pas les séries qui ont le vent en poupe, ce sont les films qui se hissent en tête des meilleurs classements. Le dernier en date ? Le film The Gorge, une production Apple TV+, disponible aussi, sur Prime Video depuis le 14 février 2025. Seulement deux jours après sa sortie, il se hissait dans le top des films les plus regardés dans 99 pays, selon Flixpatrol, référence dans le classement des contenus des plateformes de streaming. Oui, vous avez bien lu. Sur la plateforme X, on peut ainsi lire par une internaute :

The Gorge est le meilleur film jamais produis par AppleTV+

Sur TikTok, le compte @Geeknightworldactu donne sa critique :

Je conseille d'aller regarder cette petite pépite (...) J'ai réellement passé un bon moment devant ce film.





Enfin, sur AlloCiné, l'utilisateur @Fab-edooo écrit :

Incroyable tout simplement ! Je suis tombé amoureux, des bandes son, de l'action, des moments de suspense entre ces deux personnages (...) Regardez ce film tout simplement.







Crédit : X



Mais alors, de quoi parle-t-il ?





Une intrigue captivante

Si vous aimez le suspense, l’action et les rebondissements, The Gorge va vous ravir. Au programme de ce film ? Anna-Taylor Joy, révélée dans Le Jeu de la Dame sur Netflix, dans le premier rôle qui ajoute une ambiance mystérieuse et envoûtante au long-métrage, ainsi que l'acteur Miles Teller, vu dans Divergente ou Top Gun 2. Côté intrigue, on y découvre l’histoire de deux agents, Levi et Drasa, hautement entraînés qui se rapprochent malgré la distance lorsqu'ils sont envoyés garder deux côtés opposés d'une mystérieuse gorge.

Crédit : PrimeVideo/AppleTV

Alors qu’ils ne se sont jamais vus, ils vont communiquer ensemble durant cette mission et nouer des liens indéfectibles. Problème : un jour, Levi va avoir un accident : il va tomber dans le gouffre. Drasa décide de tenter de le secourir. Pourtant, aucun des deux protagonistes n’aurait pu imaginer ce qu’ils allaient trouver dans ce gouffre secret… Entre romance, action et mystère, le film récolte tous les suffrages et on comprend pourquoi !

À propos du film, son réalisateur, Roger Ebert, a déclaré à Variety :

“Il n’y avait pas assez d’originalité, visuellement. Il fallait qu’on offre des choses qu’on n’avait pas déjà vues avant. Il fallait qu’on offre de vraies surprises (...)”.

Pari gagné !