Une adaptation du film culte La vie est un long fleuve tranquille va voir le jour sur Netflix avec un casting emmené par Alban Ivanov

Netflix s’attaque à l’adaptation en série du célèbre film La vie est un long fleuve tranquille. Son réalisateur et son casting ont déjà été trouvés.

Netflix se lance dans l’adaptation de La vie est un long fleuve tranquille

C’est un film culte du cinéma français. La vie est un long fleuve tranquille va avoir le droit à une adaptation en série pour Netflix. C’est l’humoriste Alban Ivanov qui a révélé la nouvelle dans un entretien avec nos confrères de Paris Match, dimanche 9 août.

Les fans du film de 1988 réalisé par Étienne Chatiliez doivent donc s’attendre à retrouver les familles Le Quesnoy et Groseille. Cette version Netflix sera réalisée par Clovis Cornillac, a également ajouté l’humoriste.

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Reprendre l’histoire depuis le début

Crédit photo : MK2

D’ailleurs, Alban Ivanov en a profité pour faire un point sur le casting, déjà acté, dont il fait partie : « Je suis le père Groseille. C’est parfait, ça me va très bien ! Ma femme est jouée par Ludivine Sagnier. Chez les Le Quesnoy, on retrouve Doria Tillier et Xavier Lacaille ».

Pour rappel, La vie est un long fleuve tranquille raconte l’histoire de deux familles du nord de la France que tout oppose : les Le Quesnoy, d’origine bourgeoise, et les Groseille, famille modeste et chaotique. Jusqu’au jour où une infirmière de la maternité leur révèle qu’elle a volontairement échangé leur bébé à la naissance, douze ans plus tôt. « On reprend l’histoire dès le début, avec l’échange des bébés », a précisé Alban Ivanov chez Télé-Loisirs.

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Selon les premières informations, le tournage de la série La vie est un long fleuve tranquille doit débuter à la rentrée et se poursuivre jusqu’au mois de décembre. Le tournage aura lieu du côté du bassin d’Arcachon, fortement touché par les incendies cet été. Pour le moment, aucune date de diffusion sur Netflix n’a été communiquée. Reste à savoir si la série reprendra les scènes et répliques cultes du film d’origine.