« Une vraie claque », « une pépite » : ce thriller sud-coréen sur Netflix surpasse Squid Game

Sur Netflix, un thriller coréen est en train de rencontrer un succès unanime auprès des abonnées, surpassant même la série Squid Games en termes de vues.

Avec le succès mondial de la série Squid Game, les productions sud-coréennes ont le vent en poupe sur Netflix. On pourrait citer d’autres créations plébiscitées par les abonnés comme “Alice in Wonderland” ou “All of us are dead” mais cette année, une nouvelle série provenant du “Pays du matin frais” sortie cette année s’est imposée dans le top 10 des séries non anglophones de Netflix dans plus de 35 pays.

Avec plus de 8 millions d’heures vues, depuis sa sortie le 4 avril dernier, preuve de son succès phénoménal ! Il s’agit de la série Karma, écrite et réalisée par Lee Il-hyung. C’est une adaptation du webtoon homonyme de Choi Hee-sun, qui se déroule en six épisodes.

"Après un terrible accident, six vies s'entremêlent dans cette histoire captivante de crime et de karma, où chacun est confronté à ses relations et secrets les plus sombres"

Crédit photo : Netflix

La série raconte l’histoire de Park Jae-yeong, un homme acculé par des dettes de crypto-monnaie qui n’arrive plus à rembourser et qui monte un plan désespéré pour s’en sortir.

Son idée ? Faire passer la mort de son père pour un accident domestique afin de toucher l’assurance vie. Mais ce qu’il n’avait pas prévu, c’est qu’un témoin inattendu assiste à la scène. Petit à petit, la série dévoile les vies parallèles de six personnages tous liés de près ou de loin à cet événement central. Au fil des épisodes, passé et présent s’entremêlent subtilement pour mieux piéger le spectateur.

Crédit photo : Netflix

Les abonnés conquis

Depuis son lancement, la série réunit de nombreuses avis positifs de la part des abonnés de Netflix sur Allociné :

"Une série avalée en une journée. Bien écrite, bien construite. Le jeu d'acteur est plutôt bon ! L'histoire est prenante jusqu'au bout" "Cette série est une pépite. Les médias la comparent à Squid Game, mais Karma la surpasse largement. Ne passez pas à côté, elle vaut vraiment le détour" "Pour moi, cette série est une vraie claque. Je me suis laissé absorber par l’histoire, la performance des acteurs et les rebondissements constants. Un pur régal, je recommande !"

Si vous n’avez pas encore eu l’opportunité de regarder Karma, il est donc temps de s’y mettre, d’autant plus que les six épisodes peuvent se regarder en une journée.