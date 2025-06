Cette nouvelle série Netflix a déjà été vue 33 millions d'heures en quelques jours, les spectateurs n'arrivent pas à décrocher

Sur Netflix, un nouveau thriller italien cartonne auprès des spectateurs et cumule déjà plus de 30 millions de vues.

Alors qu’un épisode de chaleur sévit en France, rien de mieux que de regarder une petite série à la maison, au frais.

Cela tombe bien car Netflix regorge de programmes en tous genres qui se dévorent d’une traite.

Crédit Photo : Shutterstock

Parmi les contenus les plus populaires du moment, on retrouve la troisième saison de Ginny and Georgia, la série The Survivors, ou encore le drame historique Black Snails.

Mercredi 3 juin, une série a fait entrée fracassante sur la plateforme de streaming. En effet, cette fiction policière made in Italie s’est classée dans le top 3, quelques jours seulement après sa diffusion.

Ce n’est pas tout ! Elle a cumulé 33,1 millions d’heures de visionnage, ce qui en fait la série télévisée non anglophone la plus regardée entre le 2 et le 8 juin, selon les chiffres dévoilés par Netflix.

Une série captivante qui tient en haleine les spectateurs

Adaptée des romans de Maurizio Di Giovanni, la série se déroule dans les rues de Naples et de Rome. Une chose est sûre : son intrigue va plaire aux amateurs de thrillers qui retournent le cerveau.

Le pitch ?

« Quand son fils meurt de manière suspecte, une ancienne espionne reprend du service pour enquêter sur une série de crimes de plus en plus sinistres », détaille le synopsis officiel.

Enquête dangereuse, trahisons, scènes de bagarre… Sara, une femme de l’ombre réunit tous les ingrédients pour plaire. Depuis sa mise en ligne, la série a rendu accros de nombreux abonnés.

Sur Reddit, un spectateur a écrit :

« J'ai commencé la nuit dernière, et j'ai dû me tenir éloigné de la télé ce matin au milieu de l'épisode deux ».

Crédit Photo : Netflix

Qualifiant la série de « captivante », une autre personne a commenté :

« J'ai vraiment apprécié ce drame policier italien... L'ensemble du casting a vraiment créé une expérience dramatique qui en vaut la peine ».

Ou encore :

« J'ai regardé beaucoup de séries européennes et, en général, les séries italiennes mettent 15 minutes à entrer dans le vif du sujet. Mais celle-ci est la meilleure que j'ai vue. L'histoire, le casting, le tournage... tout est excellent ».

Crédit Photo : Netflix

Les six épisodes de Sara, une femme de l’ombre sont disponibles sur Netflix.