Voici à quoi ressemblera la nouvelle Lara Croft, incarnée par Sophie Turner

Prime Video a dévoilé un premier aperçu de Sophie Turner dans la peau de Lara Croft, pour faire patienter les fans avant la sortie de la série.

Le célèbre jeu vidéo “Tomb Raider” va bientôt être adapté en série par Prime Video et c’est Sophie Turner qui va incarner Lara Croft. L’actrice est notamment connue pour avoir incarné Sansa Stark dans “Game of Thrones”. Elle succède à Angelina Jolie et Alicia Vikander et devra donc relever un défi de taille en reprenant ce rôle emblématique.

Crédit photo : Abaca

Pour ce rôle, Sophie Turner se prépare et est apparue plus musclée que jamais pour entrer dans la peau de l’aventurière. La production de la série a été lancée et on en sait un peu plus sur l’apparence de Sophie Turner dans le programme.

Sophie Turner dans la peau de Lara Croft

Prime Video a dévoilé un premier aperçu de Sophie Turner en Lara Croft. Elle porte un costume très proche de celui porté par l’aventurière dans les jeux vidéo. Sur l’image, Sophie Turner porte un short, un débardeur vert et des lunettes teintées. Elle a les cheveux attachés et est munie de deux pistolets à la main.

Crédit photo : @primevideo / Instagram

Aux côtés de Sophie Turner, on retrouvera un casting d’exception composé de Sigourney Weaver, triplement nommée aux Oscars, mais aussi Jason Isaacs, qui a incarné Lucius Malefoy dans la saga “Harry Potter”, comme le rapporte Le Parisien. Les acteurs Martin Bobb-Semple et Jack Bannon seront également de la partie.

Une aventure épique

La série sera réalisée par Jonathan Van Tulleken. Pour le moment, nous avons très peu de détails sur l’intrigue mais le scénario devrait être totalement inédit. Selon Jennifer Salle, patronne de Amazon MGM, il s’agira d’une aventure “épique et internationale”.

Il faudra toutefois faire preuve de patience avant de découvrir les nouvelles aventures de Lara Croft puisque la série devrait être diffusée en exclusivité sur Prime Video en 2027.