Ce film avec Jennifer Lawrence est tellement étrange que même son actrice principale ne l'a pas compris

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce thriller avec Jennifer Lawrence ne laisse personne de marbre. Dans quelle catégorie vous placerez-vous après avoir regardé le film sur Prime Video ? Celle qui l’adore ou celle qui le déteste ?

Ces derniers temps, Prime Video propose des programmes ambitieux qui subjuguent les spectateurs. Il y a cette série passionnante avec une star de The Witcher et cette mini-série formidable tirée d’une œuvre de Stephen King.

Du côté des films, la plateforme n’est pas en reste. Elle vient d’ajouter un film avec Jennifer Lawrence qui, au moment de sa sortie, avait dérouté le public et même la critique. Quelque temps après la sortie de ce thriller, Jennifer Lawrence avait d’ailleurs elle-même admis qu’elle n’avait pas compris l’histoire.

Ce long-métrage qui suscite plus d’interrogations qu’il n’en résout s’appelle Mother! (2017). Le résumé fait pourtant la part belle au suspense : « Une jeune femme, soucieuse de son bonheur conjugal, a voulu faire de sa maison un paradis en soignant la décoration dans les moindres détails. L'existence tranquille et parfaite du couple est bouleversée quand un homme frappe à la porte. Pour le mari, rien de plus naturel que de l'accueillir pour la nuit… »

Un film que même son actrice principale n’a pas compris

À l’époque où elle tournait Mother!, Jennifer Lawrence était en couple avec son réalisateur, Darren Aronofsky (Requiem for a Dream). Malgré les notes supplémentaires qu’il lui donnait, l’actrice n’a jamais vraiment compris l’histoire :

« Pour être honnête, je couchais avec le réalisateur, alors je me suis contentée de quelques résumés. Cinq. Ou quatre. Mais si quelqu'un a besoin de conseils pour comprendre leurs films, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! », avait-elle lancé avec humour sur le plateau de Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

La promotion de Mother! fut également difficile pour l’actrice qui voyait son couple battre de l’aile. De son propre aveu, le film était en fait la dernière chose dont elle voulait discuter en interview.

« Mother ! » divise profondément les internautes

Sans spoiler Mother!, on peut néanmoins dévoiler que le film est une métaphore de la façon dont l’humanité traite notre planète. Pour beaucoup, c’est bien trop abstrait pour comprendre. Pour d’autres, le film est une réussite.

« Étrange.. Complexe... On part dans un style, puis un autre, enfin un autre. Sans queue ni tête... La fin nous laisse dans le chaos... Pourtant le jeu des acteurs est bon, les effets également », résume une internaute sur Allociné. « Ce film marque et laisse une trace indélébile [...] Cette puissance et ce tourbillon final dans l'horreur humaine ne rendent "Mother!" que plus magnifique et intriguant », oppose un autre qui a adoré.

Vous l’aurez compris, Mother! ne laisse personne indifférent. Pour tenter de le comprendre, rendez-vous sur Prime Video.