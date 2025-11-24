« On ne s'ennuie pas une seconde » : cette série anglaise passionne les spectateurs qui la regardent encore et encore sur Prime Video

Si vous n’avez pas regardé cette série d’espionnage, vous avez loupé quelque chose. Tout n’est pas perdu. Vous pouvez la rattraper sans plus attendre avant que la saison 2 ne sorte après une longue attente.

La série d’espionnage qui a secoué les sérievores

Voici une série qui a tant fait parler d’elle que les fans s’empressent de la dévorer à nouveau. Pourquoi ? Parce que sa très attendue suite, la saison 2, arrive bientôt ! C’est l’occasion parfaite pour tous les amateurs d’espionnage, de complots, de trahisons et d’histoires d’amour pour replonger dans ce thriller de prestige.

Et les thrillers, Prime Video connaît bien. Après cette excellente série tirée d’une œuvre de Stephen King ou ce mystère envoûtant, place à l’espionnage britannique. Exit James Bond et Ian Fleming, cette série met en scène le personnage de Jonathan Pine dans une histoire de John Le Carré.

Crédit photo : BBC

Vous l’avez reconnue ? Il s’agit de la très populaire série The Night Manager. « Le soldat britannique Jonathan Pine est devenu directeur de nuit dans un hôtel. Il croise la route de Sophie, une proche de Richard Onslow Roper, qui opère sur le marché noir des armes. Sophie fournit à l'ancien soldat des documents incriminant Roper. Lorsqu'elle est assassinée, Pine devient un agent des services secrets et s'infiltre chez Roper pour le faire arrêter et venger la mort de Sophie », résume Allociné.

The Night Manager, une série qui n’a rien à envier à James Bond

Crédit photo : BBC

En 2016, The Night Manager est devenu un phénomène salué par la critique et adoubé par le public. Le scénario des épisodes en est la raison principale. Il oscille savamment entre tension et rebondissements, tandis que les dialogues sont délivrés avec brio par un casting de choix.

En effet, Tom Hiddleston (Loki chez Marvel) tient le rôle principal et ses confrontations avec Hugh Laurie (Dr House) sont savoureuses. Les deux acteurs ont d’ailleurs tous deux obtenu un Golden Globe pour leur performance. Avec autant de qualité, il semble donc normal que The Night Manager passionne tant les spectateurs à travers le monde. Sur Rotten Tomatoes, la série recueille le score de 90%. Sur Allociné, elle reçoit la note moyenne de 4,2/5.

« Une remarquable série à la sauce british, se démarquant [...] par son ambiance feutrée et son intrigue d'une grande précision » ; « La qualité est au rendez-vous et on ne s'ennuie pas une seconde » ; « The Night Manager est une mini-série de très haute qualité qu'il faut découvrir absolument » ; « Somptueuse série, aussi intelligente que brillamment interprétée ! » ; « Tom Hiddleston et Hugh Laurie sont impeccables », peut-on lire.

Vous n’aurez aucun mal à dévorer The Night Manager puisque la série ne compte que six épisodes. De cette façon, vous serez enfin prêt pour découvrir la saison 2 qui sera disponible sur Prime Video, le 11 janvier 2026 dans le monde entier. On parie que vous allez devenir accro.