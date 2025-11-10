« Tout y est vraiment parfait » : cette série signée J.J. Abrams et Stephen King a scotché les spectateurs sur Prime Video

Bien trop méconnue, cette mini-série laisse pourtant une marque indélébile aux spectateurs qui l’ont dévorée d’une traite. Amoureux de grandes épopées et de mystères à résoudre, vous allez être servis.

Les plateformes s'arrachent la série

Tout comme Netflix, Prime Video ou encore Apple TV mettent régulièrement à jour leur catalogue. Voici une série qui se dispute les faveurs des plateformes puisqu’elle passe de l’une à l’autre selon les disponibilités de droits. Peu connue du grand public, elle a pourtant fait sensation aux États-Unis lors de sa sortie.

En 2016, la plateforme américaine Hulu (inédite chez nous) dévoilait un thriller d’anticipation tiré d’un roman de Stephen King. Pour chapeauter cette mini-série en huit épisodes, c’est J.J. Abrams qui en avait la charge. Et on peut dire que ce fut mission accomplie, beaucoup trouvant que la série était l’une des meilleures adaptations d’une œuvre du Maître de l’horreur.

Crédit photo : Prime Video

On veut bien sûr parler de 22.11.63 avec James Franco dans le rôle-titre, celui de Jake Epping, un professeur d’anglais de 2016 dont la vie peu palpitante va basculer : « Son univers bascule le jour où son vieil ami Al Templeton lui dévoile l'existence d'un portail temporel qui permet d'être propulsé en 1960. Il lui donne pour mission de remonter le temps afin de trouver un moyen d'empêcher le meurtre de JFK et ainsi transformer le présent en un monde meilleur. Mais changer le passé va se révéler bien plus dangereux qu'il ne le pensait… », indique Allociné.

Une série d’anticipation qui fait l’unanimité chez les spectateurs

Crédit photo : Prime Video

Derrière ce titre un peu barbare se cache en fait une date tristement célèbre dans l’Histoire : celle de l’assasinat du président John Fitzgerald Kennedy. Jake Epping a donc la lourde tâche de tenter de changer le passé en évitant que cet événement dramatique ait lieu.

Ce thriller haletant a passionné les spectateurs et même la critique. Sur Rotten Tomatoes, cette dernière lui attribue le score de 83% tandis que le public est un peu plus généreux avec 88%. Du côté de la France et d’Allociné, les internautes semblent conquis par l’histoire et l’ambiance 60’s. 22.11.63 recueille l’excellente moyenne de 4,3 sur 5 :

« Tout y est vraiment parfait. Une merveilleuse reconstitution des années 60, un casting parfait, une histoire passionnante, une fin d'une puissance inouïe jusqu'au générique qui est l'un des plus beaux que j'ai pu voir ; 11.22.63" m'a transporté, m'a fait rêvé, m'a fait rire ; j'ai vraiment été happé par l'histoire ; Cette série est si courte mais tellement bien ! », résument-ils avec enthousiasme.

Vous l’aurez compris, bien trop méconnue, 22.11.63 a pourtant marqué ceux qui l’ont regardé. Vous saurez quoi mettre la prochaine fois que vous chercherez une bonne série pour occuper vos soirées. 22.11.63 est disponible sur Prime Video ou Apple TV.