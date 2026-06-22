Voici la vraie raison pour laquelle Netflix a annulé la série The Boroughs alors qu'elle est n°2 dans le monde

Les fans de The Boroughs ne s’attendaient pas à ce que Netflix annule soudainement la série fantastique des frères Duffer. On sait enfin pourquoi malgré le succès de la série.

The Boroughs annulée par Netflix

C’était l’événement série du printemps sur Netflix. Alors que l’on pensait assister à la naissance d’un nouveau Stranger Things avec des adultes, voilà finalement que la plateforme a décidé d’annuler The Boroughs.

En effet, la série produite par les frères Duffer n’aura pas le droit à une deuxième saison malgré d’excellent chiffres d’audience. Pour expliquer cette décision qui reste incompréhensible pour les fans de The Boroughs, il faut regarder du côté des coûts de production et des changements en coulisses.

Des audiences excellentes, mais un coût de production trop élevé

Crédit photo : Netflix

The Boroughs a beau s’être classée numéro 2 dans le monde, ça n’a pas été suffisant pour Netflix. Ni même les chiffres astronomiques qui l’entourent : la série a été vue 1,2 milliard de minutes. La première raison de cette annulation soudaine a été dévoilée par The Hollywood Reporter.

Deux sources auraient cité les coûts trop élevés pour la saison 1. La première source évoque 10 millions de dollars par épisode. Mais la deuxième indique que ce chiffre est « nettement plus élevé ». Netflix observe ainsi attentivement les audiences d’une série par rapport à son coût de production avant de la renouveler. Malgré les bons résultats de The Boroughs, Netflix a jugé qu’ils n’étaient pas assez hauts pour lancer une saison 2.

Le site CBR rappelle ainsi que la saison 1 de Stranger Things avait coûté 48 millions de dollars (6 millions par épisode). Celle de The Boroughs atteindrait les 80 millions pour des résultats assez loins de la déferlante Stranger Things en 2016. Netflix ne veut donc plus prendre le genre de risques qu’elle n’hésitait pas à prendre il y a quelques années.

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Des relations tendues entre les frères Duffer et Netflix ?

Crédit photo : Netflix

La deuxième raison évoquée par The Hollywood Reporter serait les enjeux stratégiques et commerciaux. Surtout depuis que les frères Duffer ont décidé de quitter Netflix pour Paramount.

« Le choix des frères Duffer de quitter Netflix pour un contrat de quatre ans chez Paramount semble avoir froissé les hauts dirigeants de Netflix », cite une source. Il se murmure ainsi que les relations entre Matt et Ross Duffer et la plateforme seraient « tendues ». Une hypothèse démentie par un représentant du streamer qui précise qu’il s’agit « simplement d'une décision d'affaires. »

Netflix aurait-elle décidé de se venger du départ soudain des frères Duffer en annulant d’abord Un très mauvais pressentiment (leur précedente série) puis The Boroughs, malgré leurs bonnes audiences ? The Boroughs reste disponible dans son intégralité sur la plateforme.