Ce film considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps va disparaître de Netflix, vous n'avez que quelques jours pour le voir

On peut avoir une note proche de l’excellence et être culte, cela n’empêche pas le sort fatidique d’un film. La preuve avec ce long-métrage considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps qui s’apprête à quitter Netflix.

En cette période de vacances de Noël, vous prenez sûrement le temps de vous faire plaisir, en famille ou entre amis. Cela passe peut-être par des jeux, des sorties et pourquoi pas des journées canapé à regarder des films et des séries. C’est l’occasion idéale pour rattraper ou regarder encore une fois des films qui vous tiennent à cœur.

Pour cela, on vous conseille ce film d’action noté 10/10 en tête du classement Netflix. Ou bien cette série policière dont le final a laissé les fans sous le choc. Ou encore, une série catastrophe scandinave.

Le choix est large et pour certains films, il ne faut pas traîner. En effet, en 2025, Netflix a aussi pris de bonnes (ou plutôt ici, mauvaises) résolutions. En janvier, plusieurs films et séries vont quitter la plateforme. Notamment ce grand film culte. Alors, dépêchez-vous.

Ce film culte quitte Netflix en janvier 2025, dépêchez-vous de le regarder

Il arrive que Netflix propose dans son catalogue des films cultes et iconiques. Sauf que, comme toutes les bonnes choses, cela ne dure jamais bien longtemps. C’est le cas de ce film, considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps et l’un des plus beaux, qui s’apprête à quitter Netflix.

Ce film, c’est Titanic. On ne présente plus ce long-métrage réalisé par James Cameron sorti il y a 27 ans et dont l’impact est toujours aussi fort auprès du public. Cette histoire d’amour sur fond de catastrophe historique a marqué toutes les générations. Critiques et public semblent unanimes. La preuve, la presse lui a accordé la note de 4,9 sur 5 sur le site Allociné. Les spectateurs ne sont pas en reste avec 4,3 accordé au film porté par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

Crédit photo : Twentieth Century Fox

Si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir ce qui est considéré comme un chef-d’œuvre par de nombreux fans, n’attendez plus. Titanic va partir de Netflix six mois après avoir fait une entrée fracassante. La plateforme au N rouge vient de dévoiler les films qui quittaient son catalogue. Pour Titanic, l’heure du départ est annoncée au 14 janvier 2025.

Vous avez encore une quinzaine de jours pour faire vos au revoir à Jack et Rose avant de, peut-être, les retrouver sur une autre plateforme.