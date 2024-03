“On va vivre un enfer” : les Enfoirés se moquent des JO de Paris dans leur nouveau spectacle

Dans leur nouveau spectacle diffusé sur TF1 ce vendredi 1er mars, les Enfoirés ont présenté un sketch pour se moquer des JO de Paris 2024. Une intervention qui a été vivement commentée sur les réseaux sociaux.

Le nouveau spectacle des Enfoirés a été diffusé à la télévision ce vendredi 1er mars, sur TF1. 8,5 millions de téléspectateurs se sont réunis devant leur téléviseur pour regarder le concert, qui a réalisé la meilleure audience de la télévision depuis le début de l’année. Pour l’occasion, 47 célébrités étaient présentes dont de nouvelles personnalités comme Santa, Claudia Tagbo, Gaëtan Roussel et Ycare.

Enregistré à Bordeaux en janvier, le spectacle a été comme chaque année composé de tableaux chantés et de sketchs. Pour cette 35ème édition, une intervention humoristique a fait sensation : un sketch moqueur à propos… des JO de Paris 2024 !

“J’ai loué mon studio 14 000 euros”

Michaël Youn s’est avancé sur la scène avec une fausse flamme olympique à la main, pour représenter les JO. En chanson, Patrick Fiori a fait une description moqueuse de l’événement, sans mâcher ses mots. Derrière lui, le logo des JO a été recréé avec des carrés et des artistes agitaient des drapeaux français.

“Cet été à Paris, les hôtels sont hors de prix. Moi j’ai loué mon studio 14 000 euros. Tu as dû t’endetter pour acheter un seul petit billet. Plus de 1000 euros pour du taekwondo. Les JO, bloqué dans le métro, ça va être un énorme bordel tout l’été. On va vivre un enfer à pied, en caisse, en RER. Bienvenue aux JO, aux JO de Paris”, ont chanté les Enfoirés.

Sur leurs écrans de télévision, les téléspectateurs ont également pu voir les paroles de la chanson en version karaoké et aux couleurs du drapeau français. Ce sketch a vivement été commenté sur les réseaux sociaux par des internautes hilares : “La chanson des JO de Paris qui tire à balle réelle sur tous les problèmes, c’est énorme”, “Ce tableau pour se foutre de la gueule des JO à Paris est hilarant, c’est ça ma France”, “Ils sont en train de descendre la ville de Paris pour les JO, c’est excellent”, “Même les Enfoirés vannent les JO de Paris, personne n’y croit”, “La chanson des Enfoirés sur les JO, c’est littéralement dans mon top 5 des trucs les plus drôles de l’histoire de France”.

Dès ce samedi 2 mars, le CD et le DVD du spectacle des Enfoirés 2024 est disponible à la vente en magasin et sur les plateformes de streaming. Chaque vente permettra de récolter 17 repas pour les Restos du Coeur et la grande collecte nationale annuelle aura lieu du 1er au 3 mars.