Danse avec les stars : un des jurés gagne 5 fois plus que ses collègues, découvrez leur salaire mirobolant

Le salaire des jurés de Danse avec les stars a été dévoilé. Si les sommes avancées sont importantes, on note aussi que l’un des juges touche cinq fois plus que ses collègues.

Danse avec les stars est enfin de retour sur TF1. Le 7 février dernier, l'émission de danse de salon a lancé sa nouvelle saison. Et qui dit nouvelle saison dit également nouvelle brochette de stars. Au programme cette année, du beau monde entre les athlètes Florent Manaudou et Adil Rami ou la jeune génération avec la chanteuse Lénie et la comédienne Mayane. Le jury quant à lui, ne change pas.

Crédit photo : TF1

Comme l’année dernière, on retrouve Fauve Hautot, Mel Charlot, Jean-Marc Généreux et l’impitoyable Chris Marques. Pour la première de Danse avec les stars, les jurés n’ont pas fait de cadeaux. Parmi les six candidats qui ont dansé sur le parquet vendredi soir, trois n’ont pas su convaincre le jury : Charlotte de Turckheim, Nelson Monfort et Florent Manaudou. Mais pas de panique, les stars en sursis ont dix semaines pour montrer le meilleur d’eux-mêmes.

Un jury au salaire mirobolant

Crédit photo : TF1

Durant les dix semaines que durera la compétition, le jury aura de nombreuses notes à distribuer. C’est peut-être pour cela qu’il est grassement payé. Au lendemain de la première émission, Le Figaro a dévoilé le salaire mirobolant des quatre juges.

Si le montant est faramineux, ce qui surprend le plus est la différence de traitement entre les membres du jury. On apprend ainsi que Fauve Hautot et Mel Charlot touchent chacune 100 000 euros pour leurs services dans l’ensemble de la saison. Jean-Marc Généreux, qui a fait son retour l’année dernière, toucherait quant à lui entre 100 000 et 150 000 euros.

Mais celui qui remporte tous les suffrages est Chris Marques. En plus d’être juge, le danseur est également le directeur artistique de Danse avec les stars. Dès lors, son salaire est cinq fois plus élevé que celui de ses collègues. Selon Le Figaro, Chris Marques perçoit 500 000 euros pour les dix semaines du concours. Des chiffres qui donnent le tournis et qui justifient bien les quelque 3 ou 4 sur 10 décernés chaque semaine.