“Danse avec les stars” : Eve Gilles se confie sur la maladie génétique rare dont elle est atteinte

Cette semaine, dans la compétition “Danse avec les stars”, Eve Gilles va porter un message d'espoir sur le parquet en parlant de la maladie génétique rare dont elle souffre depuis qu’elle est enfant.

La compétition de la nouvelle saison de “Danse avec les stars” a commencé. Deux premiers primes ont déjà été diffusés, durant lesquels les téléspectateurs ont pu découvrir tous les nouveaux participants et leurs danseurs. C'est le cas de Nelson Monfort, qui a foulé le parquet pour la première fois après avoir suivi une préparation physique intensive, mais aussi cette actrice trisomique découverte dans le film "Un p'tit truc en plus".

Parmi les autres candidats de cette saison, on retrouve Eve Gilles, Miss France 2024, qui est arrivée dans le haut du classement après avoir séduit le jury avec un tango parfaitement maîtrisé.

Si elle a conquis le coeur des téléspectateurs et des professionnels, la compétition se poursuit pour Eve Gilles. Cette semaine, un thème bien précis attend les candidats pour le prime qui aura lieu ce vendredi 21 février. En effet, les célébrités devront raconter une partie de leur histoire personnelle à travers la danse.

Pour l'occasion, Eve Gilles a décidé de parler de la maladie génétique rare dont elle est atteinte : la dyskinésie paroxystique, dont elle souffre depuis l’enfance.

“J’ai une maladie génétique qui est assez rare : la dyskinésie paroxystique. C’est une maladie où je peux faire des mouvements que je ne contrôle pas. Elle s’est déclarée à mes 8 ans. Au départ, c’était pas grand chose, je faisais une crise toutes les semaines. Mais plus je grandissais, plus les crises s’intensifiaient, en force comme en nombre”, a confié Eve Gilles, d'après des propos relayés par La Voix du Nord .

Crédit photo : TF1

Lors du prime, avec son partenaire Nino Mosa, Eve Gilles va danser un American Smooth sur le titre “Immortelle” de Lara Fabian. Une chanson qu’elle affectionne particulièrement.

“Je me dis que, si aujourd’hui je suis là où je suis et si j’ai fait autant de choses… Je pense que ma maladie, malgré tout, doit y être pour quelque chose. Et puis, j’ai l’impression, aujourd’hui, que je ne me bats pas que pour moi. Je me bats pour les autres. Quand j’ai annoncé ma maladie, mon but, c’était d’être l’espoir que je n’avais pas eu”, a confié Eve Gilles à son danseur dans "Danse avec les stars".