Danse avec les stars : Nelson Monfort se confie sur son intense préparation physique pour l'émission

À quelques jours du lancement de la 14ème saison de Danse avec les stars, Nelson Monfort s’est confié sur l’entraînement physique rigoureux qu’il suit pour préparer le programme.

La nouvelle saison de Danse avec les stars débutera ce vendredi 7 février. Si le danseur professionnel Anthony Colette ne fera pas partie de l’émission, le jury composé de Chris Marques, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Mel Charlot sera bien présent.

Côté casting, de nombreuses personnalités appréciées des Français fouleront le parquet de l’émission comme Florent Manaudou, Julie Zenatti, Adil Rami, Sophie Davant ainsi que de Lénie de la Star Academy. Nous retrouverons également un candidat emblématique de Koh-Lanta ainsi qu'une actrice trisomique apparue dans le film “Un p’tit truc en plus”.

Crédit photo : TF1

La préparation de Nelson Monfort pour DALS

Le casting sera également composé de Nelson Monfort, le célèbre journaliste sportif. À l’approche du début de la compétition, le doyen de l’émission a confié à PureMédias qu’il a suivi une intense préparation physique.

“Je n’ai pas envie de me ridiculiser. Je ferai tout pour être le mieux possible. Ce que j’appréhende, c’est de me planter. Faire une chute, ça ne me plairait pas !” a-t-il confié.

Crédit photo : France Télévisions

Pour être au maximum de sa forme pour la compétition, Nelson s’est transformé physiquement, puisqu’il a notamment arrêté de boire de l’alcool.

“J’ai déjà commencé à me préparer physiquement : je ne bois plus, j’essaie de faire un peu attention et on se sent très bien finalement. Quand on ne boit pas, on se sent très très très bien. Déjà, je ne buvais pas non plus tellement. Enfin même un petit verre de vin, je ne prends plus”, a-t-il expliqué.

En plus de cela, Nelson Monfort est actif sportivement puisqu’il fait du golf, joue au tennis avec ses filles, fait de la course à pied et de la marche. Ces activités le poussent à marcher entre 10 et 12 kilomètres par jour dans Paris. Une préparation physique intense qui, on l’espère, montrera de beaux résultats sur le parquet de Danse avec les stars.