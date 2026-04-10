« Koh-Lanta » : Zakariya à 157 kilos, il publie les images de sa transformation physique impressionnante

Candidat de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", Zakariya a fait une confidence surprenante concernant son passé, révélant avoir pesé jusqu'à 157 kilos. Sur TikTok, il a publié une vidéo de sa transformation physique.

Revenu sur le petit écran depuis plusieurs semaines, Koh-Lanta Les reliques du destin sur TF1 nous fait découvrir de nouveaux candidats dont la vie n'a pas été facile. Parmi eux, on retrouve Zakariya, 29 ans et maître-nageur de profession à Cannes. Au sein de son équipe rouge, Zakariya fait office d'étalon physique et de garantie sportive pour les épreuves. Musclé, souriant et déterminé, il est rapidement devenu l'un des candidats les plus remarqués de cette édition.

Toujours souriant et de bonne humeur, même dans les défaites, Zakariya a fait une surprenante confession lors du dernier épisode, diffusé ce mardi 7 avril. Il révèle avoir traversé une période de grande souffrance, quelques années auparavant, après la perte de son meilleur ami dans un accident de la route. Pour le candidat, participer à « Koh-Lanta » sonne ainsi comme une revanche.

« C'était la finalité de sept ans de ma vie. J'ai pris le temps de me reconstruire physiquement et mentalement. Je m'étais toujours dit qu'une fois que je me sentirais prêt pour finir cette guérison, je tenterais ma chance pour vivre cette expérience pour lui et pour moi »

Crédit photo : TF1

Surnommé « Monsieur muscles » par certains internautes, le jeune homme a mis les bouchées doubles pour remonter la pente et en arriver là. En effet, avant d'avoir ce corps d'Apollon, Zakariya a confié s'être laissé aller, jusqu'à atteindre les 157 kilos. Un poids qui reflétait, selon ses propres mots, l'état dans lequel la perte de son ami l'avait plongé, une douleur profonde qu'il a longtemps noyée dans l'inactivité et l'isolement.

Il y a quatre ans, il avait déjà participé à la téléréalité de la chaîne Youtube « Bodytime », marquant le début de son changement de vie. Le concept du programme est de réunir 12 personnes qui ont 28 jours pour maigrir. Il avait ainsi perdu près de 12 kilos en un mois. Ce premier déclic avait lancé une transformation bien plus longue, mêlant travail sur le corps et reconstruction personnelle.

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Crédit photo : Instagram / zakariyakohlanta26

Un exemple de résilience pour les personnes qui traversent des moments difficiles

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux ce mercredi 8 avril, il montre les étapes de sa transformation physique spectaculaire en images. On le découvrit ainsi quelques clichés de lui quand il était en surpoids, avant de voir des images du candidat à la salle de sport en pleine séance de CrossFit, enchaînant les tractions et les machines de musculation. La progression est frappante et le contraste entre les deux périodes de sa vie particulièrement saisissant.

« Plus facile pour moi d'écrire que d'en parler pour l'instant. J'avais pris énormément de poids, je suis monté à 157 kilos. Pourtant j'ai réussi à me soigner mentalement et physiquement »

#tf1 ♬ son original - ddmre.raw @zakariyakohlanta Plus facile pour moi d'écrire que d'en parler pour l'instant. Comme vous l'avez vu, ma participation à KohLanta est due à la perte de mon meilleur ami. J'avais pris énormément de poids, je suis monté à 157 kilos. Pourtant j'ai réussi à me soigner mentalement et physiquement, ça a pris du temps mais j'ai réussi. Si j'ai réussi à remonter la pente, tout le monde peut le faire, je ne suis pas là pour dire que j'ai la vérité absolue, je te dis juste que je connais le chemin. Donc si je peux aider certaines personnes à se motiver et à se rendre compte que même quand on a touché le fond, on est capable de revenir des enfers, on va se motiver ensemble et prouver que tout est possible il suffit simplement d'y croire #kohlanta

En mars déjà, il évoquait cette transformation expliquant que s'il avait « écouté certaines personnes », il serait encore bloqué dans son ancien corps, dans ses doutes et dans ses limites. Un discours qui résonne avec beaucoup de sincérité, d'autant que Zakariya ne se présente pas comme un modèle à suivre, mais simplement comme quelqu'un qui a trouvé son chemin.

« Mais j'ai choisi d'avancer, même quand c'était inconfortable. Si je peux aider certaines personnes à se motiver et à se rendre compte que même quand on a touché le fond, on est capable de revenir des enfers, on va se motiver ensemble et prouver que tout est possible il suffit d'y croire »

Sa communauté sur les réseaux sociaux a répondu massivement à ce témoignage, avec de nombreux messages de soutien et d'encouragement. Beaucoup d'abonnés témoignent eux-mêmes de difficultés similaires et saluent sa franchise. Zakariya illustre ainsi, au-delà du jeu télévisé, que la véritable victoire se joue souvent bien avant le début du tournage. Un message inspirant qui devrait en émouvoir plus d'un, surtout si le parcours de Zakariya dans "Koh-Lanta : Les reliques du destin" s'allonge de semaine en semaine.