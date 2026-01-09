Invité dans le podcast New Heights, l’acteur américain Matt Damon s’est confié sans filtre sur sa transformation physique pour les besoins du film « The Odyssey » de Christopher Nolan.

Acteur polyvalent et brillant dans des drames intimes comme dans des films d’action, à l’instar de la saga Jason Bourne, Matt Damon est connu pour ses rôles éclectiques et son immense carrière auréolée de succès.

L’année 2026 marquera notamment la sortie de sa troisième collaboration avec Christopher Nolan, après Interstellaret Oppenheimer, dans le très attendu The Odyssey. Pour l’occasion, Matt Damon tiendra, pour la première fois, le rôle principal d’un long-métrage du réalisateur d’Inception et The Dark Knight.

Dans cette nouvelle adaptation du chef-d'œuvre d’Homère, Matt Damon va prêter ses traits à Ulysse. Pour incarner l’un des plus grands héros de la mythologie grecque, la star de 55 ans a subi une préparation intensive.

« Un régime alimentaire très strict »

Ce mercredi 7 janvier, l’acteur était l’invité du podcast New Heights, animé par le joueur de football américain Jason Kelce et son frère Travis, qui n’est autre que le fiancé de la chanteuse Taylor Swift.

Interrogé sur sa transformation physique, Matt Damon confie avoir modifié son alimentation pour perdre du poids et muscler sa silhouette. Tout au long de cette période, le quinquagénaire a été suivi par un médecin, qui lui a recommandé d’arrêter de manger du gluten.

« Christopher (Nolan) voulait que je sois mince mais puissant. Il a donc fallu beaucoup d'entraînement et un régime alimentaire très strict », a-t-il confié.

Les efforts du comédien ont fini par payer puisque celui-ci a réussi à perdre une dizaine de kilos.

« Avant, je tournais des films en pesant 85 voire 90 kilos. Et là je faisais 75 kilos tout au long du tournage. Je n’ai pas été aussi léger depuis le lycée ». (Matt Damon)

Un objectif clair

L’interprète de Will Hunting a ensuite comparé sa préparation physique à celle des frères Kelce :

« Cela fait partie de votre journée, de votre travail, et vous devenez vraiment routinier à ce sujet. Vous construisez votre journée autour de tout cela », a-t-il expliqué.

Crédit Photo : Universal Pictures

Enfin, il assure que son coach sportif a rendu la mission plus facile.

« Il suffit d'avoir un objectif clair et de se le fixer », a-t-il poursuivi.

En mars dernier, des photos de Matt Damon sur le tournage ont fuité sur les réseaux sociaux. Sur ces images, où il apparaît torse nu, le comédien arbore un physique sculptural, que les spectateurs pourront découvrir dans les salles obscures, dès le 15 juillet 2026 !

Crédit Photo : CIAOPIX / COBRA TEAM / BACKGRID