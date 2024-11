«Je vais rendre service à beaucoup de monde» : Émilien enfin battu par ce nouveau candidat dans les 12 coups de midi ?

Alors qu’il a intégré l’émission de TF1, "Les 12 coups de midi" depuis près d’un an, Émilien ne récolte pas tous les suffrages auprès des autres candidats. La preuve…

Après près d’un an sur les écrans des Français, il semblerait que les téléspectateurs et les candidats à l’émission Les 12 coups de midi en aient déjà marre du grand gagnant récidiviste, Émilien. Âgé de 21 ans, le jeune homme est absolument fascinant et chaque jour, continue de poursuivre sa participation au programme en remportant toutes les émissions. Malgré les nouveaux candidats qui s’affrontent face lui, Émilien a toujours le dernier mot et la bonne réponse.



Crédit : TF1

Émilien : un gagnant récidiviste

À tel point qu’il a déjà récolté à ce jour près de 1669 551 euros de gains et de cadeaux. Forcément, il devient le nouvel ennemi des nouveaux candidats de l’émission animée par Jean-Luc Reichman. Ce lundi 11 novembre, un nouveau candidat n’a pas caché son mécontentement et son envie de battre le grand gagnant Émilien. Très cash, il lui a fait savoir que même les téléspectateurs en avaient assez de le voir chaque midi sur TF1. Le dénommé Enzo a donc tenté d’évincer Émilien et a lâché :

“C'est ma chance d'être ici aujourd'hui, si je peux marquer l'émission de ma patte. Si je peux débarrasser les téléspectateurs de lui, je crois que je vais rendre service à beaucoup de monde ! (...) On m'a fait comprendre qu'il gênait”.

Quant à Jean-Luc Reichman, il a, lui aussi, sauté sur l’occasion pour faire une blague à Émilien :

“Si vous perdez aujourd'hui, vous faites la joie d'un téléspectateur et peut-être de pas mal de téléspectateurs qui en ont peut être assez de vous voir !”.



Crédit : TF1

Des provocations qui ont fait réagir le public. Malgré cette tentative de déstabilisation, Enzo n’a pas réussi à battre le grand gagnant Émilien, qui rempilera donc pour une autre émission, voire plusieurs autres... Désormais, il faut lancer les paris. Jusqu’à quand va-t-il rester Émilien dans l’émission ? À suivre…