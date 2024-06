“Les 12 coups de midi” : il devient le plus grand champion des jeux télévisés à seulement 21 ans

Ce lundi 3 juin, Emilien est devenu le plus grand champion des jeux télévisés à 21 ans, en battant le record de gains et de participations.

Si vous regardez quotidiennement l’émission “Les 12 coups de midi” diffusée sur TF1 et présentée par Jean-Luc Reichmann, vous avez sûrement fait la connaissance d’Emilien. Ce jeune homme de 21 ans originaire de Vendée a un parcours remarquable au sein de l’émission.

Après être arrivé sur le plateau pour la première fois le 25 septembre 2023, il est devenu le plus grand champion de tous les jeux télévisés français. Depuis ses 8 ans, Emilien a toujours voulu participer à cette émission. Pour se faire une solide culture générale, il a répondu à des milliers de quiz sur de nombreux sujets différents. Entre deux émissions, il continue aujourd’hui de réviser ses lacunes, comme le cinéma, puisqu’il s’est dressé une liste de films à regarder. En parallèle, Emilien a dû sacrifier ses études d’histoire, ne pouvant pas tout faire à la fois, mais il assure les reprendre par la suite.

Un double record

Le 16 mai dernier, Emilien a battu le record de gains de l’émission en remportant 1 039 071 euros. Il a ainsi dépassé l’ancien gagnant Bruno Hourcade, qui avait empoché 1 026 107 euros. En plus de cela, Emilien a gagné de nombreux cadeaux au fil de ses participations comme des voyages, des appareils électroménagers et une dizaine de véhicules. Pour le moment, il ne souhaite pas toucher à l’argent qu’il a gagné, dont une partie est déjà disponible sur son compte bancaire.

“Je veux prendre le temps de prendre les bonnes décisions et ne pas faire n’importe quoi. J’ai grandi au sein de la classe moyenne. Je n’ai jamais manqué de rien, mais il n’y a jamais eu beaucoup d’argent chez moi”, a-t-il confié.

Ce lundi 3 juin, Emilien a battu un nouveau record : celui du nombre de participations au sein de l’émission. En remportant sa 252ème victoire, il a une nouvelle fois battu Bruno. Malgré ce succès, Emilien reste humble.

“À la base, je suis venu pour le plaisir de l’émission et du jeu. C’est ça qui me stimule et ça ne change pas. Je ne suis pas plus content qu’un autre jour. Cela n’a jamais été un objectif de dépasser qui que ce soit. Le seul que j’ai, c’est de revenir le lendemain et de prendre du plaisir. Je suis simplement heureux que mon parcours personnel continue”, a-t-il confié.

Une chose est sûre : qu’il le veuille ou non, Emilien est entré dans l’histoire des jeux télévisés français et il le doit à ses connaissances, mais aussi à sa grand-mère Yvonne qui l’a poussé à postuler. Par la suite, Emilien a un rêve : participer à la rédaction des questions posées lors du jeu télévisé.