Koh-Lanta : le nom et les premières infos de la prochaine saison dévoilés

Lors de son émission matinale du 10 janvier, Christophe Beaugrand a distillé les premières informations concernant la prochaine saison de Koh-Lanta qui sera diffusée dans le courant de l’année.

Qui dit nouvelle année dit nouveaux programmes ! TF1 ne va pas déroger à la règle et a commencé à teaser sur le retour de leurs émissions les plus emblématiques comme The Voice, qui reviendra dès le mois de février après Star Academy.

La nouvelle saison de Danse Avec les Stars se dévoile également peu à peu avec l’annonce de quelques célébrités qui se prêteront au jeu comme Adil Rami, Florent Manaudou ou encore Claude Dartois, ancien candidat de Koh Lanta.

À propos de Koh Lanta, préparez-vous au retour imminent de l’émission d’aventures pour une édition qui va certainement nous rendre nostalgiques. C’est à l’occasion de la “Bonjour ! La matinale TF1” que Christophe Beaugrand a dévoilé les premières informations concernant la prochaine édition du jeu présenté par Denis Brogniart.

Crédit photo : iStock

Retour aux tribus régionales

Le présentateur en a profité pour dévoiler le nom de cette nouvelle édition, qui sera baptisée “La revanche des 4 Terres”, avec des candidats qui représenteront les quatre coins de la France. Toujours selon Christophe Beaugrand, l’émission occupera toujours la case du mardi soir.

Le nom de cette nouvelle saison fait évidemment écho à celle qui avait été diffusée en deuxième partie de l’année 2020 intitulée “Les 4 Terres”. Cette saison avait marqué les téléspectateurs avec des candidats rentrés dans les coeurs avec la victoire d’Alexandra, mais surtout la présence de Bertrand-Kamal.

Crédit photo : iStock

En effet, Bertrand-Kamal, ou BK comme aimaient l’appeler ses compagnons d’aventures, avait succombé à un cancer du pancréas durant la diffusion de la saison. Cette tragédie a énormément marqué l’équipe de production de Koh-Lanta, à tel point qu’un hommage lui est rendu systématiquement chaque saison. En revanche, aucune date de lancement n’a été annoncée mais on peut supposer qu'elle sera diffusée dès le printemps.