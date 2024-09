Cette candidate de Koh-Lanta vient de battre un triste record dans l'émission

La nouvelle saison de Koh-Lanta bat son plein et alors que les épreuves se succèdent, une participante fait preuve de malchance et a récemment battu un triste record.

Cette année, la saison de “Koh-Lanta, la tribu maudite” a lieu aux Philippines. Pour cette nouvelle édition, une tribu maudite composée des aventuriers qui ont échoué à la première épreuve a été constituée. Envoyés sur une île peu accueillante, ils doivent survivre dans des conditions difficiles.

De leur côté, les deux autres tribus se sont installées sur leur campement respectif et doivent trouver de la nourriture et remporter les épreuves de confort et d’immunité. En raison des différentes éliminations aux conseils précédents, il n’y a désormais plus le même nombre de femmes et d’hommes dans chaque équipe. Dans un soucis d’équité, un tirage au sort est donc effectué avant chaque épreuve pour rétablir la parité et les candidats qui tirent la boule noire ne peuvent pas participer.

Crédit photo : TF1

“Un record absolu dans Koh-Lanta”

Dans ce contexte, une candidate, Cassandre, a récemment battu un triste record dans l’épisode diffusé sur TF1 ce mardi 10 septembre. En effet, la jeune femme a tiré la boule noire pour la sixième fois consécutive. Elle n’a participé qu’à une seule épreuve depuis le début du jeu.

“C’est un record absolu dans Koh-Lanta !” s’est exclamé Denis Brogniard avant de poursuivre : “Vous n’êtes responsable en rien de cette situation.”

Crédit photo : TF1

Cette malchance est une grande déception pour la jeune aventurière qui voulait prendre confiance en elle en participant aux épreuves et montrer de quoi elle est capable. Aux bords des larmes, elle a finalement craqué à son retour sur le camp en s’exclamant :

“Personne ne peut avoir six boules noires sans péter un câble ! C’est le record le plus nul.”

Espérons pour elle que la chance va bientôt tourner et qu’elle va enfin pouvoir briller dans les épreuves.