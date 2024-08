Il postule à Koh-Lanta pendant... 23 ans, sans succès, avant d'avoir enfin la chance d'y participer

De retour sur TF1 avec une nouvelle saison intitulée "La tribu maudite", Koh-Lanta nous permet de découvrir de nouveaux aventuriers. Et parmi eux, un certain Fabrice, qui a passé plus de la moitié de sa vie à envoyer sa candidature !

Le mardi 20 août dernier, l’émission culte Koh-Lanta est revenue sur nos écrans pour une nouvelle saison baptisée "La tribu maudite". Comme souvent, ce sont plus de vingt nouveaux aventuriers qui se révèlent à l’écran avec l’ambition de gagner le célèbre jeu.

Pour ajouter un peu de piment, la production a également rappelé deux anciens vainqueurs avec Frédéric (Koh-Lanta, le feu sacré en 2023) et Ugo (Koh-Lanta Malaisie en 2013 et chouchou du public lors de l’édition "La Légende" en 2021).

Parmi les nouveaux candidats, on découvre donc des visages qui, pour certains, ont nourri ce rêve de participer à Koh-Lanta depuis de nombreuses années. C’est notamment le cas d'Ari, 51 ans, qui envoyait sa candidature à la production depuis 16 ans. Malheureusement, le doyen de l'émission s'est fait éliminer dès le deuxième épisode, diffusé ce mardi 27 août.

Crédit photo : TF1 / Adventure Line Productions

Fabrice enfin candidat après 23 ans d’attente

Mais un autre candidat a fait encore plus fort que lui. Fabrice, âgé de 40 ans, a révélé dans son portrait qu’il postulait pour participer à l’émission depuis l'âge de... 17 ans. Cela fait donc 23 ans qu’il envoie sa candidature à la production chaque année, pour accomplir son rêve de participer à Koh-Lanta.

Crédit photo : TF1 / Adventure Line Productions

Pourquoi choisir un candidat qui avait été rejeté pendant 23 ans ? Selon la production de Koh-Lanta, le choix de Fabrice est devenu plus évident par rapport à son évolution à travers les années, comme le relaye Télé 2 Semaines :

"Les gens changent, il a été trouvé plus posé, plus construit, il est devenu papa. On a besoin de gens solides et il est devenu solide" (Production)

En d’autres termes, Fabrice était certainement jugé trop faible pour résister aux exigences d’une telle émission. Dans la vie, le quadragénaire est directeur d'un centre équestre. Il se décrit par ailleurs comme un père très proche et bienveillant envers ses enfants.

Crédit photo : TF1 / Adventure Line Productions

Son expérience pourrait faire la différence dans une aventure où la fougue de la jeunesse est généralement mise en avant.

Reste à savoir s’il parviendra à se frayer un chemin jusqu’à la réunification au sein de sa tribu jaune des Sabitang, l’équipe de Frédéric.

À suivre...