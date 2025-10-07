«Quel cauchemar» : ce rendez-vous atroce organisé par une éleveuse de «L'amour est dans le pré» choque les internautes

Dans “L’amour est dans le pré”, une scène diffusée ce lundi 6 octobre a gêné et choqué les internautes. La raison ? Une éleveuse a organisé un rendez-vous pour le moins insolite.

La nouvelle saison de “L’amour est dans le pré” a débuté il y a quelques semaines. Le programme, diffusé sur M6 et présenté par Karine Lemarchand, a connu quelques rebondissements cette année, notamment car pour la première fois dans l’émission, un agriculteur n’a reçu aucune lettre suite à la diffusion de son portrait.

Ce lundi 6 octobre, un nouvel épisode de “L’amour est dans le pré” a été diffusé et il a choqué les internautes. En effet, Géraldine, une éleveuse d’alpagas dans la Sarthe, a organisé des rendez-vous avec deux de ses prétendants, Jérôme et Yannick. Et ces derniers ne s’attendaient sans doute pas à vivre un moment pareil.

“Alors ce sont plutôt les prétendants qui vont être surpris ce matin, car les tout premiers tête-à-tête vont se faire dans une ambiance… particulière. Inspirante ? Je ne sais pas”, a-t-elle déclaré, comme le rapporte Le Figaro.

Crédit photo : M6

“Quel cauchemar !”

Géraldine a dirigé ses prétendants vers l’enclos des alpagas pour une activité insolite : les regarder s’accoupler.

“On va aller voir l’accouplement des alpagas. C’est le premier accouplement. Ça va être bien, on va découvrir. Ce n’est pas notre accouplement !” a déclaré Jérôme.

Ainsi, le couple est allé voir l’accouplement des alpagas, qui se sont mis en action sous les yeux des prétendants. Géraldine en a alors profité pour faire un tête-à-tête avec Jérôme en lui proposant de s’asseoir… à moins de 10 centimètres des animaux en pleine action.

“Ce que j’apprécie chez Jérôme, c’est qu’il a un peu d’humour. On a quand même une complicité qui s’installe. En plus il a ce regard… Je suis toute excitée !” a commenté Géraldine alors que le bruit des alpagas couvrait ses paroles.

Crédit photo : M6

Cette scène a mis de nombreux spectateurs très mal à l’aise, qui ont exprimé leur gêne sur les réseaux sociaux.

“Mais sérieux elle n’est pas claire elle ? Qu’est-ce que c’est ce délire de se coller aux alpagas qui copulent ? Ça ne va pas madame ? Ça l’excite en plus !”, “Si vous pensez avoir vécu des dates de merde, il y a vraiment pire”, “Mais vraiment, le culot de parler de marque de séduction alors que tu es quasi assise sur tes alpagas qui copulent depuis 3 heures en levant les yeux au ciel toutes les trois secondes. Quel cauchemar !”, “On est sur le rencard le plus bizarre de l’histoire d’ADP, et j’en ai vu depuis 15 piges !” ont commenté les internautes.

Une scène qui restera mémorable pour les fans de “L’amour est dans le pré”.