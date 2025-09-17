Sauvé par Philippe Etchebest, ce restaurateur, « ruiné », accuse « Cauchemar en cuisine » de lui avoir fait perdre 12 000 €

Philippe Etchebest responsable de la ruine d'un restaurant ? Le célèbre chef fait en tout cas l'objet d'accusations de la part d'un restaurateur, qu'il avait pourtant sauvé.

Pour lui, le « cauchemar en cuisine » s'est prolongé en coulisse.

Un restaurateur, récemment apparu dans la célèbre émission de Philippe Etchebest sur M6, ne gardera pas un bon souvenir du passage du chef dans son établissement. Alexandre Bravi, patron d'un restaurant d'Albi, dans le Tarn, accuse en effet le plus célèbre cuisinier du PAF et son équipe de lui avoir fait perdre de l'argent.

La fermeture prolongée de son établissement serait en cause. Mais que s'est-il réellement passé ?

Crédit photo : capture d'écran / YouTube

Un restaurateur balance sur « Cauchemar en cuisine »

C'est à l'occasion de la diffusion de l'émission du 18 avril 2025 que les spectateurs ont découvert Alexandre Bravi. Propriétaire du restaurant « Le Jardin des 4 saisons », situé rue de la Pompe, au cœur de la cité albigeoise, le restaurateur avait fait appel à « Cauchemar en cuisine » pour tenter de redresser son établissement, déserté par les clients.

D'emblée, avant même l'arrivée de Philippe Etchebest, l'intéressé avait tenté de camoufler la situation en nettoyant sa cuisine de fond en comble, alors que l'état négligé de celle-ci expliquait, en partie, les difficultés du restaurant. Une attitude, pour le moins malhonnête, qui n'avait pas été du goût de certains téléspectateurs.

Crédit photo : capture d'écran / YouTube

Alexandre Bravi, dont le parcours personnel fut marqué par une enfance difficile, avait finalement retroussé ses manches pour prendre un nouveau départ, avec l'aide du chef et de ses équipes. Cette belle et intense aventure humaine s'était achevée sur une touche positive et pleine d'optimisme, comme il est de coutume dans ce programme cher à M6.

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais à la surprise générale, le restaurateur a pourtant émis des critiques à l'encontre de l'émission, peu de temps après sa diffusion.

Crédit photo : capture d'écran / YouTube

Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Alexandre Bravi a ainsi fait part de son amertume, affirmant que le passage de Philippe Etchebest dans son restaurant lui avait paradoxalement causé de lourdes pertes financières.

« Ça m'a fait perdre 12 000 euros de chiffres d'affaires pendant les 15 jours de fermeture qui ont suivi le tournage, car j'ai voulu prendre le temps de refaire la carte et de tout nettoyer », a assuré le restaurateur, qui a par ailleurs critiqué le montage final de l'émission. « On ne voit pas tout à la télé : quand Philippe Etchebest est venu, il a mangé deux entrées, deux plats, deux desserts et il a aimé. Et ça, on ne le voit pas », a-t-il ainsi déploré.

Malgré ses griefs, Alexandre Bravi a tout de même admis que sa participation à « Cauchemar en cuisine » lui avait été bénéfique.

« Ils (Philippe Etchebest et son équipe n.d.l.r) m'ont quand même refait la cuisine, ils ont remplacé le matériel obsolète par du matériel neuf. Et mon objectif, c'était aussi d'avoir de la publicité pour relancer mon restaurant » (Alexandre Bravi)

Suite à ces propos, la direction de M6 n'a pas tardé à réagir en rappelant que la fermeture temporaire des établissements, participant à l'émission, n'excédait jamais les 5 jours. La chaîne a poursuivi en expliquant que les pertes financières subies par le restaurateur relevaient donc de sa responsabilité puisque c'est ce dernier qui avait décidé, unilatéralement, de fermer les portes de son restaurant pendant deux semaines.

Ambiance...